Açılışta 'fişek' yalanı

Açılış için Tiananmen Meydanı’ndan Olimpiyat stadyumuna doğru adım adım ilerleyen ve bu seneki oyunları temsilen 29’uncusu stadyumda patlayan ayak izi şeklindeki havai fişekler gerçekten patlatıldıysa da televizyon kayıtları için ufak bir rötuş yapılmış.



Sebep olarak kentin görüş şartlarının uygun olmamasını gösteren Pekin Olimpiyatları Organizasyon Komitesi’nden Wang Wei, “Açılış seremonisinde kentin güneyinden kuzeyine doğru giden ayak izi şeklinde gerçek havai fişekler patlattık. Ancak, gece görüş şartlarının iyi olmaması sebebiyle, daha önce kaydedilmiş görüntüler kullanıldı” dedi.



Pekin Times gazetesinde yer alan haberdeyse, bir yapım şirketinin, ayak izi şeklindeki havai fişeklerin bilgisayar versiyonunu çok büyük bir meblağ karşısında yaparak görüntülere monte ettiği yazıldı. (Tempo24)

