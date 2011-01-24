Açılışta Adnan Polat görmezlikten gelindi

T24 - Canaydın heykelini CHP lideri Kılıçdaroğlu açtı, törende konuşma yapmayan Galatasaray Başkanı Adnan Polat heykelin açılışına da davet edilmedi.



Galatasaray Kulübü'nün merhum başkanı Özhan Canaydın'ın, heykeltıraş Önder Büyükerman tarafından hazırlanan heykeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından Levent'te daha önce açılan Özhan Canaydın Parkı'na Özhan Canaydın'ın doğum gününde yerleştirilen heykelin açılışına Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, yönetim kurulu üyeleri Taner Aşkın, Mehmet Helvacı, İbrahim Çağlar, Selim Sayılgan, eski bakanlardan Mehmet Ağar, Özhan Canaydın'ın eşi Asuman Canaydın, oğlu Murat ve kızı Zeynep, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Keçeli, sarı-kırmızılı eski yönetici Ali Dürüst ile Galatasaray eski teknik direktörü Fatin Terim katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Özhan Canaydın'ın heykelinin açılışında adeta görmezden gelindi.

Töreni izleyenler arasında yer alan ve Özhan Canaydın'a yakın çalışan isimlerden biri olan Adnan Polat, konuşma için kürsüye çağrılmazken, Canaydın'ın heykelinin açılışına da davet edilmedi.

Özhan Canaydın'ın heykelinin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ve Canaydın ailesi tarafından yapıldı.



Polat ve Helvacı arasında soğuk rüzgarlar

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile yakın zaman önce yönetim kurulu üyeliğinden istifasını istediği kulüp ikinci başkanı Mehmet Helvacı arasında esen soğuk rüzgarlar, Özhan Canaydın heykelinin açılış töreninde de gözlerden kaçmadı.

Töreni izleyen Adnan Polat'ın önünden geçen Mehmet Helvacı elini uzatırken, Polat oturduğu yerden başka bir yöne bakarak soğuk bir şekilde tokalaştı.

Tören sırasında sinevizyonda Özhan Canaydın'ın görüntüleri yayınlanırken, Canaydın'ın eşi Asuman Canaydın ise göz yaşlarına hakim olamadı. Törende, Özhan Canaydın'ın yönetimlerinde yer alan Refik Arkan'ın da ağladığı görüldü.

Tören sonrası Özhan Canaydın heykelinin önüne gelen bir grup taraftar, heykele Galatasaray atkısı taktılar.



Kılıçdaroğlu Sarı-Kırmızı atkı taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılışta ''Bu bir siyasal toplantı değil. Buraya bir gönül adamını, spor adamını, centilmeni, yaşamını spora vermiş başarılı bir iş adamını anmak için geldik. Onu ölümsüzlüğe götürecek süreçte bizim çabamızın hiçbir önemi yok. Asıl çabayı gösteren, mücadeleyi veren, katkı sağlayan rahmetli Canaydın'ın kendisidir'' dedi.

Heykelin bir gönül borcu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Özhan Canaydın'ın heykelini açarak ölümsüzlüğüne küçük bir katkı yapıyoruz. O, iz bırakan biriydi. Onun izinden yürüyecek olan Galatasaray'ın saygın yöneticileri olacak ve bir dünya markası yaptıkları Galatasaray'ın başarılarını sürdüreceklerdir. Özhan Canaydın'ı ölümsüzlüğe uğurladık ve bugün burada küçük bir vefa borcunu yerine getirerek tekrar anıyoruz."

Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, törende sarı-kırmızılı atkı takması dikkati çekti. Diğer yandan, tören sonrası alandan ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu, çıkış bölümünün dar olmasından dolayı oluşan kısa süreli izdiham nedeniyle sıkıntı yaşadı.



Canaydın'ın hediye ettiği Beşiktaş rozeti

Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ise ''Onu anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Hepimizin Özhan ağabeyi. Zaman Zaman kendisinden akıl aldım. Seçkin bir kimlikti Özhan ağabey. Takımının yenilgisinden sonra içi kan ağlarken bile rakip başkanı tebrik edecek kadar centilmen olduğunu hatırlıyoruz" diye konuştu.

İsmail Ünal ayrıca, Özhan Canaydın'ın kendisine, 1906 yılında yaptırılmış olan ve çok az sayıda bulunan bir Beşiktaş rozetini hediye ettiğini aktarırken, bu rozeti çocuklarına aile yadigarı olarak kalacak şekilde özenle sakladığını anlattı.

Özhan Canaydın'ın eşi Asuman Canaydın da konuşmasında, çok duygulu olduğunu dile getirerek, ''Çok güzel bir gün olmakla beraber çok gururluyum. Eşimin böyle sevildiğini görmek mutluluk verici. Kendisini spora adamıştı, kendisinden emindi, iyi şeyler yaptığına inanırdı, iyi bir aile babasıydı. Yokluğunu hep hissediyoruz'' ifadelerini kullandı.

