Açılışına valiler, kaymakamlar katılmıştı; Çiftlikbank mağdurları: Bizi aldatan devletin desteği

Sanal çiftlik üzerinden yüksek kar vaadiyle 77 bin kişiden 511 milyon lira alarak Uruguay’a kaçan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın, kısa sürede gündeme oturdu. Açlışına valilerin, kaymakamların katıldığı Çiftlikbank'ın devletten destek aldığı iddia edildi. Çiftlikbank mağdurları, "Bizi aldatan devletin desteği oldu" dedi.

Yakın zamanda ise Çiftlikbank’ın tekil örnek olmadığı benzer yapıda onlarca sistemin olduğu ortaya çıktı. Halen 20 kadar Çiftlik Bank benzeri oluşum, binlerce aktif üyeyle faaliyet göstermeye devam ediyor. Ercan Karabıyık, Çiftlikbank’a 40 bin lira kaptırmış bir özel şoför. Karabıyık, Çiftlikbank’a para yatırma gerekçesinin kolay para arzusu değil, devletin vatandaşı ittiği bir mecburiyet hali olarak tanımladı.

Birgün'den Meltem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Ercan Karabıyık'ın açıklaması şöyle:

»Sizi tanıyabilir miyiz?

Ankara’da yaşıyorum ve burada özel bir şirkette şoför olarak çalışıyorum, 1 800 lira maaşım var. Bu sisteme daha önce benim çocukluk arkadaşım dahil olmuş. Bana anlattı, bu şekilde para yatırıp kazanıyoruz diye. Biz de uygulamayı indirdik ve 1 buçuk ay civarında sürekli araştırdım. O süreçte bir tek mağdur yoktu. Çiftlik Bank’ın devletten destek aldığı söyleniyor, açılışlara devlet adamları, valiler, kaymakamlar geliyordu. Bunlar dolandırıcı olsaydı bütün resmi kanallarda reklamları olmazdı, ünlüler bunların reklamlarını yapamazlardı, devlet adamları bunların yanında olmazdı diye düşünerek Çiftlik Bank’a güvendik.

»Haklısınız. Basit bir dolandırıcılıktan söz etmiyoruz.

Yatırımlarım 40 bini buluyor. Bu parayı da, kredi çekip aldığım arabayı satarak yatırdım. Başta sistem gayet güzeldi, günlük olarak paramızı alabiliyorduk. Sonra yavaş yavaş değişmeye başladı. Önce üye alımını durdurduk dediler, daha sonra para çekimini durdurdular. Ardından Bakanlık’ın inceleme başlattığı söylendi. Daha sonra, Garanti Bankası ile yapılan anlaşmanın banka tarafından tarafından feshedildiği söylendi. Biz de bunun üzerine bankayı boykot ettik ama bankadan kimse çıkıp bize Çiftlik Bank ile anlaşmalarının olmadığını söylemedi. Günlerce Bakanlık’ı aradık, incelemeyi sonuçlandırın diye.

»Neden üstünün örtüldüğünü düşünüyorsunuz?

Mehmet Aydın maşa olarak kullanıldı. Ne bu sistemi yürütmek ne de bu kadar parayla kaçmak onun yapabileceği bir şey değil. Bu kadar para bende olsa beni iki adım hareket bile ettirmezler. Yani biz dolandırıldık ama Mehmet Aydın tarafından değil, çok daha büyük bir yapı tarafından.

»İnsanlar sizinle dalga geçiyor, bu size ne hissettiriyor?

Mağdur olan insanlarla alay eden çok insan var. Aslında bizim kaybımızdan çok bunlar üzüyor bizi. Çünkü bu ülkede yanlış işleme itilmeyen, kayıp yaşamayan ya da dolandırılmayan kimse yok. Ülkenin yüzde 5’idir en fazla dolandırılmayan. Geri kalan yüzde 95 ya kredi kartı mağdurudur, ya çalışmış parasını alamamıştır, emeği sömürülmüştür ve bir şekilde kandırılmıştır.

»Çiftlik Bank olayında, hızlı ve kolay para peşinde olma görüntüsü çizen bir tablo çıkıyor ortaya…

Hanımefendi, asgari ücret 1600 lira, bu parayla kim, nasıl geçinecek? Bu ülkenin büyük bir çoğunluğu asgari ücret alıyor ve ömürleri sadece ve sadece çalışarak geçiyor, hiçbir sosyal faaliyeti yok. Çalışmadığı gün aç kaldı, bitti, ertesi gün bu insanın cebinde para olmayacak. Köye gitsek, benim köyümde 40 yaş altı tek bir insan yok, çünkü köyde hiçbir gelir yok. Benim yıllık iznim yok, ayda sadece iki Pazar tatil yapıyorum, hiçbir resmi, dini tatilim yok. Ben bu şartlar altında çalışıyorum. Benim çocuğumun biri okula gidiyor, biri 2 buçuk yaşında. Çocuğumun 23 nisan masrafları için benden 300 lira istedi okul, şimdi ben bu parayı nasıl vereyim?

»Aslında Çiftlik Bank olayı insanların kolay para arzusu değil, bu bir mecburiyet diyorsunuz.

Tabii ki, devlet bizi itiyor bu noktaya. Devlete bakıyoruz, devlet de her şeyi özelleştiriyor. Ülke gelişiyor diyorlar ülke gelişiyorsa zengine gelişiyor, fakire gelişmiyor. Biz ne yapalım peki, böyle bir ülkede ne yapılabilir, nasıl ayakta duracağız? Bizim Çiftlik Bank’tan etkilenmemizin tek nedeni para cazibesi değil, ülkeye yatırım yapması da oldu. Biz bu parayla iddia bahis oynamayı da bilirdik.

“O delikanlı bizi dolandırmaz”

Engin Eri, geçmişte özel bir şirkette güvenlik görevlisi imiş ama 6 aydır işsiz. Çiftlik Bank’a 15 bin lira kaptırmış. Ama o hala, Çiftlik Bank tarafından dolandırıldığına inanmıyor. “Çünkü”, diyor, “Ben o çocuğun tipine bakıyorum, gerçekten gariban büyümüş, bizden gelmiş, içimizden biri! Mütevazi bir çocuk. Şirketler açılırken nasıl hevesle el çırpıyor, nasıl gözleri parlıyor görmediniz mi? Ben o zavallı çocuğun dolandırıcı olduğuna inanmıyorum, kimse beni inandıramaz.”

»Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Evliyim ve iki çocuğum var. Bundan 6 ay öncesine kadar özel bir şirkette güvenlik görevlisiydim. İşten atılınca su tesisatçısı olan eniştemin yanında çalışmaya başladım. Aylık kazancım, işsizlik maaşı ile birlikte 2 bin lira civarında.

»Çiftlik Bank’tan nasıl haberdar oldunuz?

Medyada mavi yumurta reklamlarını görmemle başladı her şey. Söz konusu reklamları üst üste izleyince, merak etmeye başladım ve araştırdım. Doğruydu, dünyada da mavi yumurta vardı, sağlıklı ve pahalı olduğu söyleniyordu. Türkiye’de de, ilk kez Çiftlik Bank diye bir şirket tarafından üretilecekti.

»Para yatırma süreciniz nasıl başladı?

Toplamda 3 ay kadar araştırmalarımı sürdürdüm. Yorumlara baktım, para yatıranlarla konuştum, gittim bayilerle görüştüm. Zaten o sırada medya sık sık üretim çiftliklerini gösteriyor, Çiftlik Bank yöneticileri, “80 bin tane tohumumuz var, günde 400 bin yumurta üretiyoruz” demeye devam ediyorlardı. Dahası, Bakanların katılımıyla tesisler açılıyor, yeni çiftlikler kuruluyordu. Şirket sahibi de vatanına ülkesine hizmet eden bir profildi. Sonra sistemi araştırdım. Çiftlik Bank sisteminde, açılan şirketlerin parasını vatandaş veriyor ama şirketi sahibi yönetiyor, vatandaş da bundan kar alıyor şeklindeydi. Bunu, sanal bir uygulama üzerinden yürütüyordu. Nerdeyse 2 seneye yakın süreci var bu oyunun. 1 buçuk yıl boyunca kimsenin parası aksamamış. Kimsenin içerde parası kalmamış. Ben de sonuç olarak güvenip para yatırdım.

»Ne kadar yatırdınız?

Ben 15 bin lira yatırdım. Bir de kredi çekmeye gitmiştim Çiftlik Bank’a yatırmak için, işsiz olduğum için banka kredi vermedi. Verseydi onu da yatıracaktım. Çünkü dediğim gibi, hiçbirimiz Çiftlik Bank’ın batacağına inanmıyorduk. Zaten bu nedenle para yatıranlar arasında asker de var savcı da.

»Siz batırdınız yani?

Evet, öyle. Adamın kendini açıklamasına imkan verilmedi. Bir gün içinde her şey patladı, devlet gitti çiftliklere el koydu, siteler kapandı, insanlar feryat etmeye başladı. 1 günde oldu her şey. Onun Uruguay’a gitme nedeni de, adam kaçmak zorunda kaldı, burada dursa kimsenin bir kuruş parasını geri veremez. Üstüne hapse atılacak. Ama orda durduğunda paramızı geri verecek.

»Yani Çiftlik Bank kurucusu ve sahibinin sizi dolandırdığına inanmıyorsunuz?

Ben o çocuğun tipine bakıyorum, gerçekten gariban büyümüş, bizden gelmiş, içimizden biri. Mütevazi bir çocuk. Şirketler açılırken nasıl hevesle el çırpıyor, nasıl gözleri parlıyor görmediniz mi? Ben o zavallı çocuğun dolandırıcı olduğuna inanmıyorum, kimse beni inandıramaz. Bu çocuğa hiç fırsat verilmedi ki kendini anlatsın. Bence bu delikanlıyı harcadılar. Medya, Bakanlık, çeşitli kuruluşlar ve en başta da biz, “aile” dediğimiz üyelerimiz harcadık. Delikanlıdan herkes çalmış, eski yönetim üyeleri, eski kayınpederi, eski eşi… Gelen vurmuş, giden vurmuş. Ben inanıyorum ki, kimin ne zararı varsa karşılayacak, ama zaman alacak. 2 yıl, 3 yıl sürse bile ödeyecek. O delikanlı hak yemez, çünkü gerçekten vatana hizmet ediyordu. Siz insanların böyle konuştuğuna bakmayın, bugün çıksın gelsin Mehmet Aydın, yine milyonları peşinden sürükler.

»Neden onun bilinçli olarak harcandığını düşünüyorsunuz?

Bakın, bugün devlet destekli bir tane daha uygulama var, Tosunbank diye. Bu Tosun Bank’a hayvanları nereden bulacaklardı? Nasıl olsa Çiftlik Bank’ta var, oradakileri oraya aktaralım diye düşünüldüğüne inanıyorum ben. İlerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Ayrıca, madem bu çocuk dolandırıcı, iki senedir bu Çiftlik Bank olayı var, 137 bin aktif kullanıcı var, herkes para yatırmış, ortalama yatırılan para 10 bin lira ki 600 bin yatıran bile var. Niye bugüne kadar kimsenin parasına bir şey olmadı?

»Böyle konuşunca yakın çevrenizden tepki almıyor musunuz?

Tepki almaz mıyım, en başta eşim bana çok kızgın. Ama sadece ben değil ki. Mesela bizim komşu bir ağabey var. Adam arabayı satıp çiftlik banka yatırmış. Karısına da arabayı sattım dolara yatırdım demiş. Dolar yükseldikçe kadın mutlu oluyor oysa kadın bir öğrense boşanacak adamdan o nedenle adam fazladan mesai yapıyor.

»Siz suç duyurusunda bulunup hakkınızı aramayacaksınız bu durumda. Zira “delikanlı”nın sizi dolandırdığına inanmıyorsunuz?

Suç duyurusu için evrakları hazırladım, mecburen suç duyurusunda bulunacağım. Tamam ona güveniyorum ama benim yatırdığım para helal paraydı. Çocuğumun sünnetinde takılan altınları ve paraları yatırdım ben oraya…