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Ekonomi

AÇILIŞIN ARDINDAN BORSADA SON DURUM İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2011 13:35

-AÇILIŞIN ARDINDAN BORSADA SON DURUM İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi açılışın ardından ilk 35 dakika sonunda, önceki kapanışa göre 586,88 puan ve yüzde 1,04 düşüşle 55.678,64 puan düzeyinde seyrediyor. İMKB'de işlem hacmi 438 milyon lira seviyesine ulaşırken, en çok işlem yapılan hisseler Garanti Bankası, İş Bankası (C),  Halk Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Emlak Konut olarak sıralandı. Bu dakikalarda en primli hisseler ise Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı, Banvit, Türk Pirelli, Yünsa, Boyner Büyük Mağazacılık olarak öne çıktı.

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