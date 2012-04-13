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Spor

Açılışı Fenerbahçe yaptı!

TKBL Final serisi birinci maçında Fenerbahçe G.Saray Medical Park'ı mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti...

13 Nisan 2012 02:12

 

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, Caferağa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı 75-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
 
Serinin ikinci maçı 14 Nisan Cumartesi günü saat 18:00’da bir kez daha Caferağa Spor Salonu'nda oynanırken, üçüncü maç ise 17 Nisan Salı günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20:00’de başlayacak.
 
Karşılaşmanın en skorer oyuncuları 20'şer sayı atan Fenerbahçe'li Angel ile Galatasaraylı Tina Charles oldu. Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Fowles ise 19 sayı 14 ribaunt ile double double yaptı. Fenerbahçeli Cappie Pondexter, attığı 17 sayı ile dikkatleri üzerine çeken bir diğer oyuncu oldu.

 

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