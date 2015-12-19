'Açılışa özel 1 TL'ye kıyafet' kampanyası izdihama sebep oldu

Konya'da yeni faaliyete geçecek bir giyim mağazasının açılış gününde ürünlerin 1 liraya satılacağı duyurusu üzerine izdiham çıktı. Yaşanan izdiham sonrası mağaza yetkilileri kapıları kapatınca uzun süre soğukta bekleyen vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Konya'daki Alaeddin Bulvarı'nda bulunan bir giyim mağazası, açılışa özel kampanya düzenleyerek ürünlerini 1 liraya satacağını duyurdu. Mağaza, sabah saatlerinde kapılarını açınca 1 liraya kıyafet alabilmek için heyecanla bekleyen yüzlerce vatandaş, içeriye akın etti. Mağaza içerisinde oluşan izdiham sonrasında yetkililer mağaza kapılarını kapatarak izdihamı önlemeye çalıştı.

Yolu kapatmak istediler, polis müdhale etti

Bunun üzerine dışarıda kalan vatandaşlar mağaza yetkililerini protesto etti. Dışarıda oluşan izdihamda kalabalık içerisinde bulunan çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar protesto sırasında Konya'nın en işlek caddelerinden olan Alaeddin Bulvarı'nda trafik akışını engellemek isteyince polis gruba müdahale etti. Müdahale sırasında polis ile vatandaş arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaşanan olayların üzerine mağaza yetkilileri, 'Güvenlik ve izdiham nedeniyle mağazamız 10 Ocak tarihinde açılacaktır' yazılı dövizleri mağazanın kepenklerine asarak açılışın ertelendiği duyurdu. Dışarıda kalan öfkeli vatandaşlar duruma tepki göstererek, asılan dövizleri yırtıp yere attı.