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Spor

AÇILIŞ TÖRENLERİ SONA ERDİ TRABZON (A.A)

25 Temmuz 2011 02:49

-AÇILIŞ TÖRENLERİ SONA ERDİ TRABZON (A.A) - 24.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın (EYOF) açılış töreni, Anadolu Ateşi Gösteri Topluluğunun gösterileri ve Mustafa Sandal'ın konseriyle sona erdi. Olimpiyat meşalesinin Trabzonlu Dünya şampiyonu milli güreşçi Selçuk Çebi tarafından yakılmasının ardından Anadolu Ateşi Gösteri Topluluğu, Anadolu motiflerinin görsel olarak sahaya yansıtıldığı gösteri sundu.  Anadolu Ateşi Topluluğu'nun mehteran ve Kafkas dans gösterisinin ardından sanatçı Mustafa Sandal, söylediği yeni ve eski şarkılarla izleyicileri coşturdu. Sandal'a şarkıları sırasında oyunların maskotu hamsiler de gösterileriyle eşlik etti.  Sandal'ın söylediği şarkıların ardından oyunların açılış töreni sona erdi. Türkiye'nin çok önemli bir organizasyona imza attığını belirten Sandal, ''Belki de en önemli organizasyonlardan birine Trabzon imza atıyor. Çünkü spor, sevgi ruhu, arkadaşlığın, dostluğun ruhu, olimpiyata ev sahibi. Nihayet Trabzon'da şu olimpiyat bayrağını dalgalandırıyoruz. Ben bütün bu organizasyonda, komitede emeği geçen herkese sayın Başbakan'a çok teşekkür ediyorum'' dedi. Sandal, yaşanan terör saldırılarına da değinerek, ''Bugün haince saldırı sonucu 3 şehit verdik. Allah'tan rahmet diliyorum. Yapılan hiçbir şey ne kadar acı olursa olsun, biz o acıyı kalbimize gömeriz ama yolumuza Türkiye olarak devam ederiz'' diye konuştu. -YARIŞMALAR YARIN BAŞLIYOR- 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın yarınki ilk gün müsabakaları atletizm, basketbol, hentbol, tenis, voleybol ve yüzme olmak üzere 6 branşta yapılacak. Judo, bisiklet ve jimnastik branşlarındaki müsabakalar ise 26 Temmuz Salı günü başlayacak.

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