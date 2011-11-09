T24 LogoT24 Logo
Magazin

Açılın ben doktorum!

Kurban Bayramı'nda Antalya'da sahneye çıkan Ferhat Göçer, bir dinleyicisi rahatsızlanınca şarkısını yarıda kesip müdahale etti.

09 Kasım 2011 02:00


T24 - Kurban Bayramı'nda Antalya'da sahneye çıkan Ferhat Göçer, bir dinleyicisi rahatsızlanınca şarkısını yarıda kesip müdahale etti.


 Açılın ben doktorum
Doktor olan Göçer, tansiyonu düşen dinleyicisinin durumunun iyi olduğunu görünce konsere devam etti.



Salondakiler uyardı


HaberTürk'te te ya alan hebere göre, Doktor Ferhat Göçer iş başında! Kurban Bayramı'nın ikinci günü Antalya Kremlin Palas'ta sahneye çıkan Göçer,
programının yarısına geldiği sırada ilginç bir olay yaşandı. Dinleyciler arasında bulunan 40'lı yaşlarında bir adam aniden rahatsızlandı. Adam tansiyonu düşüp ve bayılınca diğer seyirciler bağırarak ünlü sanatçıyı uyardı.



Çok büyük alkış aldı


Genel cerrah olan Ferhat Göçer, dinliyecinin durumunu fark edince şarkısını yarıda kesip sahneden indi ve müdahale etti. Göçer, hastayı yere yatırarak ayaklarını yüksek bir yere koydu. Dinleyicisinin düzelmesini bekleyip, salonda bulunan diğer doktor arkadaşlarına teslim eden ünlü sanatçı daha sonra alkışlar arasında konserine devam etti.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24