 Açılın ben doktorum



T24 - Kurban Bayramı'nda Antalya'da sahneye çıkan Ferhat Göçer, bir dinleyicisi rahatsızlanınca şarkısını yarıda kesip müdahale etti.





Doktor olan Göçer, tansiyonu düşen dinleyicisinin durumunun iyi olduğunu görünce konsere devam etti.





Salondakiler uyardı



HaberTürk'te te ya alan hebere göre, Doktor Ferhat Göçer iş başında! Kurban Bayramı'nın ikinci günü Antalya Kremlin Palas'ta sahneye çıkan Göçer,

programının yarısına geldiği sırada ilginç bir olay yaşandı. Dinleyciler arasında bulunan 40'lı yaşlarında bir adam aniden rahatsızlandı. Adam tansiyonu düşüp ve bayılınca diğer seyirciler bağırarak ünlü sanatçıyı uyardı.







Çok büyük alkış aldı



Genel cerrah olan Ferhat Göçer, dinliyecinin durumunu fark edince şarkısını yarıda kesip sahneden indi ve müdahale etti. Göçer, hastayı yere yatırarak ayaklarını yüksek bir yere koydu. Dinleyicisinin düzelmesini bekleyip, salonda bulunan diğer doktor arkadaşlarına teslim eden ünlü sanatçı daha sonra alkışlar arasında konserine devam etti.









