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Politika

'Açılım'ın kitabı geliyor

AKP 'açılım' konusunda yeni bir hamle yaparak bu konuyu kitap haline getiriyor.

15 Kasım 2009 02:00

T24 - AKP'li kurmaylar hafta sonunda yurdun dört bir yanında açılıma neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Önümüzdeki günlerde ise açılımın kendisini anlatacak. Üstelik ezberden de değil. Açılımın kitabı hazırlanıyor.

CnnTürk'ün haberine göre parti programı, Başbakan Erdoğan ve parti yöneticilerinin konuşmalarının yer aldığı ilk dökümanlar hazırlandı, açılımı anlatacak isimlere ulaştırıldı.

Şimdi açılımı anlatan bir el kitabı broşür üzerinde çalışılıyor.

Hedef, kitapçığın cuma günü yapılacak il başkanları toplantısına yetiştirilmesi ve bu toplantıda dağıtılması.

Ama kitapçık, hafta sonunda yapılacak AKP'nin Kızılcahamam istişare toplantısının yansımalarını da içermesi için birkaç gün sonraya bırakılabilir.

Hazırlanacak kitapçığa Başbakan Erdoğan'ın bir önsöz yazacağı da belirtiliyor. Kitapçıkta ana tema açılımın sloganı, yani "herkes için daha fazla özgürlük" olacak.

Açılımın muhalefetin eleştirilerinin aksine Türkiye'yi bütünleştireceği vurgulanacak. Temel hedefin birlik ve beraberliğin sağlanması olduğu vurgulanacak.

Açılımın anlatılacağı kitapçıkla birlikte tanıtım için CD'ler de hazırlanacak.

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