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'Açılımın AKP'nin projesi değil'

MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş, 'demokratik açılım' projesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

20 Kasım 2009 02:00

T24 - Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, 'demokratik açılım' projesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Öneş, projenin AKP'nin değil 'devlet'in projesi olduğunu belirtti.

Zaman gazetesinin haberine göre, Öneş, değişen dünya şartlarına bağlı olarak 'açılım'ın kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparken sürecin temellerinin 1997 yılında atıldığını açıkladı, projeyi devlet ile hükümet kanadının el ele gerçekleştirdiğini anlattı.

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı, "Hükümetin yaptığı bu projenin temeli iki gün içinde elbette atılmadı. Bizler bu sürecin startını devlet olarak yıllar önce kapalı kapılar ardında attık. Bu süreç, tuğlaların üst üste konularak, gerçekleştirildiği bir süreçtir." diye konuştu. Açılımı 'büyük bir toplumsal proje' olarak adlandıran Öneş, bu tür projelerin temellerinin geniş zamana yayıldığına dikkat çekti.


'MİT'in kuruluşunun 60. yılında başladı'


Cevat Öneş, MİT'in kuruluşunun 60. yılı olan 1997'de Kürt sorununa yönelik demokratik çözüm arayışlarına girdiklerini dile getirdi. "Kat edilen mesafeye bakılırsa süreç iyi işliyor" ifadesini kullanan eski istihbaratçı, Türkiye halklarının ve kimliklerinin bir bütün olarak aynı değerler etrafında toplanmasının önemine vurgu yaptı. Birçok çevre tarafından desteklenen açılım projelerinde daha da ileri gidileceğini kaydetti. Zaman içinde daha somut adımlar atılacağının da işaretini verdi. Mahmur ve Kandil Dağı'ndan gelen 34 kişilik PKK'lı grubun gelişinin sembolik de olsa kayda değer olduğunu yorumlayan Öneş, gelinen nokta itibarıyla artık dağa çıkmanın da olmayacağı öngörüsünde bulundu.

17 Kasım Salı günü yapılan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Derneği'nin düzenlediği "Türkiye'nin Büyük Çatısı: Mezkur Meçhul Mesele" başlıklı panele Cevat Öneş'le birlikte eski DEP Milletvekili Hatip Dicle ve 1999 yılında Irak'tan Türkiye'ye gelen 8 kişilik PKK'lı gruptan Seydi Fırat da katıldı.


Dicle: Cevat Öneş 'Kellesini alırız' demişti


Hatip Dicle ve Cevat Öneş, panelin ardından Zaman'a açıklamalarda bulundu. 1993 yılında Meclis'ten alınarak cezaevine konulduktan sonra gelişen olayları anlatan Hatip Dicle, Seydi Fırat'ın o zaman örgüt üyesi olarak dağda olduğunu hatırlattı. Dicle, dönemin MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'in Fırat için "Ya sağ olarak onu Dicle'nin yanına atacağız ya da gider kellesini alırız" dediğini aktardı. Daha sonra Seydi Fırat'ın 1999 yılında barış grubuna katılıp Türkiye'ye teslim olduğunu hatırlatan Hatip Dicle şöyle devam etti:

"Seydi Fırat'la birlikte cezamızı çektikten sonra dışarıya çıktık. Öneş de emekli oldu. Aradan geçen zamanda Türkiye demokratikleşme adına önemli mesafe kat etti. Bir zamanlar kanlı bıçaklı olan insanlar aynı masa etrafında Türkiye'nin parlak geleceği için şimdi çaba sarf ediyor. Bu manzara Türkiye'nin gelişmesi için artık önünde engel kalmadığının somut göstergesidir."

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