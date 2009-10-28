Açılımda yeni adım: İnsan Hakları Birimi

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Demokratik Açılım çalışmalarının temel hususlarından biri ülkemizde demokrasinin standardını en geniş anlamda yükseltmek. İnsan özgürlüğünü artırmak, bu alanda eksiklerimiz varsa onları gözden geçirmek ve demokrasimizi daha da derinleştirmek" dedi. Atalay, "Bağımsız bir insan hakları oluşumu üzerinde çalıştıklarını" açıkladı.



Bakan Atalay, AKP Genel Merkez AR-GE Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Siyaset Akademisi"nin yeni döneminin başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen ilk derste "Demokratik Açılım ve Milli Birlik" konulu sunum yaptı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 86. yıl dönümünün yarın kutlanacağını hatırlatan Atalay, "Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü bütün ülke genelinde kutlanacağız. Hepimiz için kutlu olsun. Nice yıl dönümlerini ilelebet kutlayalım. Cumhuriyet ile demokrasi birbirinin ayrılmazı olsun" diye konuştu.

Siyaset Akademisi'nin ilk dersinde konunun "demokrasi" daha somut olarak koordinatörlüğünü Hükümet'in yürüttüğü "Demokratik Açılım" çalışmaları olduğunu ifade eden Atalay, konuya girmeden önce bazı kavramlar üzerinde durmak gerektiğini söyledi.

AKP olarak "bilgiyi" çok öne aldıklarını, Siyaset Akademisi'nin başlamasının anlamının ve öneminin de bu konu olduğunu belirten Atalay, "Ülke içinde siyasal bilincin artırılmasını önemli bir unsur olarak görüyoruz. Siyasal bilinç artmalıdır. Siyaset kutlu bir alan, kutsal bir uğraş. Çünkü siyasetin özünde, insana, ülkeye hizmet var. Ülke ve gelecek için kaygı var. Yeni kuşaklarımızın geleceğini düşünme var. Türkiye'de zaman zaman insanları siyaset alanından soğuturlar bunlara hiç aldırış etmeyin. Siyasetle uğraşın, ilgilenin, siyaset alanına ilgi duyalım. Siyaset bizim hangi günlerde hangi şartlarda yaşayacağımızı belirler. Siyaset ülkemizin geleceğidir. Herkes yaşadığı dünyayla, çevresiyle ülkesiyle, ülkesinin siyasetiyle ilgilensin, eleştirsin, teklifte bulunsun. Birlikte daha güzel günlere ulaşalım" dedi.

"Demokratik Açılım" çalışmalarını Temmuz ayının sonundan itibaren yürüttüklerini anımsatan Bakan Atalay, "Demokratik Açılım çalışmalarının temel hususlarından biri ülkemizde demokrasinin standardını en geniş anlamda yükseltmek, insan özgürlüğünü artırmak, bu alanda eksiklerimiz varsa onları gözden geçirmek ve demokrasimizi daha da derinleştirmek" dedi.

Bakan Atalay, "Niye 'Demokratik Açılım' dedik, geniş bir şemsiye ve ifade ile isimlendirdik. Birileri zannediyor ki tesadüfen verilmiş bir isim o süreç içinde. Hayır, çalıştık. Bu görev bize verildiğinde oturduk, fikirlerimizi arkadaşlarımızla paylaştık. Sonra Başbakanımızla konuştuk ve böyle bir isimlendirmeyi uygun bulduk. En geniş manada düşündük biz bunu. Esas buradaki bakışımız daha geniş bir açı. Şu anda bağımsız bir insan hakları oluşumu üzerindeyiz. Biraz daha sivil katılımın fazla olduğu veya bağımsız, sivil, güvenlik birimlerindeki şikayetleri ele alacak yeni bir mekanizma geliştirebilir miyiz? diye bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu konudan epeyce farklı gibi görünüyor bunlar, ama bunların hepsi demokrasimizin alanını daha genişletmeyi hedefliyor" diye konuştu.

Bakan Atalay, "Demokratik Açılım" çalışmalarının ikinci ana hedefinin 25 yıldır yaşanan Türkiye'ye yönelik terörü bitirmek olduğunu belirterek, "Bu iki hedef burada bağdaşıyor mu? sorular bunlar olabilir. Bağdaşıyor, şöyle ki günümüz toplumlarında, çağdaş dünyada, çağdaş demokrasilerde bu tür sosyal sorunların çözümünde demokratik süreç en başarılı yöntem" ifadesini kullandı.

AKP olarak hükümete geldikleri günden bu yana sorunların çözümü için demokrasinin alanını genişletmeye çalıştıklarını ifade eden Atalay, "Daha fazla demokrasi, daha fazla insan hakları, daha fazla özgürlük pek çok sorunun çözümünü kolaylaştırır. Toplumsal sorunları sadece baskı ile güvenlik tedbirleriyle güvenliği öne alarak çözemiyorsunuz. İnsan faktörü orada varsa insanı öne alarak, insanı öne alarak ve insana ve topluma mesajlar vererek daha kolay çözüyorsunuz. Üzerinde çalıştığımız somut alan tartışılabilir. Eminim sizlerin kafasında da birçok soru var. Esasen bende de var. Toplumsal sorunlarda, analiz etmek, iyi anlamak, iyi diyalog ve insana değer vererek demokrasinin alanını genişletme önemli bir mekanizma. Bu manada bu çalışmamızın ikinci hedefi terörü mümkün olabildiğince minimize etmek, terörü bitirmek" dedi.