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Açılım zirvesinin kararlarını Bakan Atalay yarın açıklayacak

Başbakan Erdoğan'ın bakanlarla birlikte yaptığı yaklaşık 4 saat süren demokratik açılım toplantısı sonrasında yapılan duyuruda konuyla ilgili detaylı açı

16 Aralık 2009 02:00

T24- Başbakan Erdoğan'ın bakanlarla birlikte yaptığı yaklaşık 4 saat süren demokratik açılım toplantısı sonrasında yapılan duyuruda konuyla ilgili detaylı açıklamanın yarın yapılacağı bildirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) görev alan bakanlarla yapılan toplantıda, ''son günlerde meydana gelen güvenlik ve asayiş olaylarının gözden geçirildiği'' belirtilerek, ''Yarın İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın bir basın toplantısı ile kamuoyuna ayrıntılı bilgi aktaracağı'' bildirildi.
     Başbakanlık Basın Merkezinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
     ''Bugün Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MGK'da görev alan bakanlarımızla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, son günlerde meydana gelen güvenlik ve asayiş olayları gözden geçirilmiştir.
     İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay, 17 Aralık 2009 Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna ayrıntılı bilgi aktaracaktır.''

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