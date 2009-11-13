Açılım toplantısına pankart önlemi

Hükümetin dört aydır en önemli gündemini oluşturan ‘Demokratik Açılım’ın ucu, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yapılacak genel görüşmede görünecek.



Bütçe görüşmeleri dışında Meclis kürsüsünü pek kullanmayan liderler, son günlerin en önemli ‘hesaplaşmasını’ bugün yapacaklar.



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ön görüşmede olduğu gibi gerginlik yaşanmaması için, parti grup başkanvekillerine uyarıda bulundu. Milletvekillerinin pankart gibi farklı materyallerle salona girmemeleri için idare amirleri dikkatli davranacak. Bu tür materyaller, idare amirlerince toplanacak.



Birer saat süre verilecek



Bugün saat 13.00’de başlayacak oturumda, önerge sahibi adına konuşma süresinin 30 dakika, gruplar ve hükümet adına birer saat olması kararlaştırıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk kürsüye çıkarak partisinin görüşlerini dile getirecek.



Çok fazla detay beklemeyin



Açılım çalışmalarının mimarı İçişleri Bakanı Beşir Atalay da, şimdiye kadar yaptığı konuşmaların aksine, bugün küsrüde açılımın perdesini aralayacak. Ak Parti yöneticileri, “Bakan ayrıntılara girecek ama çok fazla detay beklemeyin” demekle yetindiler. Atalay, ön görüşmenin ardından muhalefet partisi temsilcilerinin konuşma tutanaklarını istedi. Atalay’ın, muhalefetin öneri ve hassasiyetlerini dikkate alacağı belirtildi.