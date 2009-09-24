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'Açılım Kürtlere çözüm getirmiyor'

DTP Grup Başkan Vekili Kışanak, 'demokratik açılım'ın Kürt sorununa temel çözümler getirmediğini söyledi.

24 Eylül 2009 03:00

DTP Grup Başkan Vekili Gültan Kışanak, hükümetin demokratik açılımının Kürt sorununa temel çözümler getirmediğini söyledi.

Demokratik Toplum Partisi Grup Başkan Vekili Gültan Kışanak, Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantılarından sonra düzenlenen etkinlikte konuştu.

Kışanak, 'Anayasa değişikliği ve af gündemde değil. Tek millet yaklaşımından vazgeçilmeyecek. Kürtçe anadilde eğitim mümkün olmayacak. Operasyonlar durmayacak. Kürt sorunun temelini oluşturan bu konularda adım atılmayacaksa hangi açılımdan söz edilecek' dedi.

'Abdullah Öcalan, gözardı edilmemeli'

DTP Grup Başkan Vekili Kışanak, bu durumun AKP'nin samimiyetinin sorgulanmasına yol açtığını savundu. Kışanak, Abdullah Öcalan'ın açılım sürecinde gözardı edilmemesi gerektiğini de ileri sürdü.

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Muharrem Erbey ise son dönemde özellikle çocuklarla ilgili yargının yanlış kararlar verdiğini bildirdi. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler'in bir heyet göndererek bölgede inceleme yapmasını istedi.

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