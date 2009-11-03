'Açılım' konusunda genel görüşme önergesi Meclis'te

''Demokratik açılım'' sürecinin tüm yönleriyle ele alınmasını içeren genel görüşme önergesi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan önergede, ülkenin yıllarına mal olan, birlik ve beraberliğe kasteden terör sorununa, demokratik standartların yükseltilerek kalıcı bir çözüm geliştirmek amacıyla, Hükümet tarafından kamuoyunca ''demokratik açılım'' olarak bilinen ''Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'' başlatıldığı hatırlatıldı.

Önergede, şunlar kaydedildi:

''Birlik ve beraberliğimize kasteden, milletimizi ayrıştırmayı amaçlayan teröre karşı yıllardır taviz verilmeden yürütülen mücadele sonucunda ve bugün gelinen noktada sorunun çözümü konusunda uygun bir ortam oluşmuştur.

Terör sorununun çözümüne ve bu konuda toplumsal mutabakat sürecinin oluşturulmasına yönelik olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi parti liderlerinden, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza kadar herkes tarafından çok olumlu bir yaklaşım sergilenmiş ve toplumsal bir beklenti oluşmuştur.

Demokratik açılım çerçevesinde atılmış, atılmakta ve atılacak olan tüm adımlar, ülkemizdeki huzur ve güvenin, kardeşlik ve dayanışmanın, birlik ve bütünlüğün, bir arada yaşama iradesinin pekiştirilmesine, en önemlisi bu iradenin bizden sonraki nesillere miras bırakılmasına yöneliktir.''

Önergede, demokratik açılımın en önemli ayağı ve teröre karşı alınan önceki tedbirlerden farklı yanının; ''demokratikleşme, insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesi, bireysel ve kültürel hakların tüm vatandaşları kapsayacak şekilde geniş kapsamlı olacak şekilde uygulamaya konması'' olduğu bildirildi.

Demokratikleşme sürecinde yapılmakta olan çalışmaların, tüm devlet kurumlarının katkıları ve sahiplenmesi ile bir devlet politikası olarak yürütüldüğü kaydedilen önergede, şu ifadelere yer verildi:

''Ortak aklın ortaya konması ve sorunun çözümü konusunda geniş bir mutabakat sağlanabilmesi için süreç içerisinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla, siyasi partilerle, meslek odalarıyla, sivil toplum örgütleriyle, bilim adamları ve gazeteci-yazarlarla bir dizi görüşmeler ve toplantılar yapılmıştır.

Demokratik açılımla ilgili çalışmalarımızın her aşamasında bu sürecin nihai adresinin ve çözüm yerinin milletin temsilcilerinden oluşan TBMM olduğu vurgulanmıştır.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde önümüzdeki hafta içerisinde Yüce Meclisimizi demokratik açılım sürecinde yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgilendirmek ve katkılarını almak arzusundayız.''