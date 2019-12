Açılım doğu ve güneydoğuda törenlere yansıdı

T24- Demokratik açılım, Doğu ve Güneydoğu'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında etkisini gösterdi. Van, Hakkari ve Bitlis’te bu yılki törenlere DTP'lilerin de katılması dikkat çekti. Daha önce 29 Ekim kutlamalarına katılmayan Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir de bu yıl protokoldeki yerini aldı ve komutanlarla tokalaştı. Baydemir, İstiklal Marşı'nı okudu.









Diyarbakır'daki Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı DTP'li Osman Baydemir, kendisine Türk Bayrağı veren Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç'un oğlu 9 yaşındaki Muhammet Can Büyükburç'tan bayrağı aldıktan sonra onu alnından öptü. Törene katılan komutanlar da Baydemir ile tokalaştı.

Törenler saat 09.30'da Diyarbakır Valiliği önünde başladı. Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Zeki Çolak, 2'nci Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Akın Öztürk'ün yanı sıra kentteki Belediye Başkanları, askeri yetkililer katıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği kutlamalara katılan komutanlar Baydemir ile tokalaştıktan sonra protokoldeki yerlerini aldı. Törene ilk kez Osman Baydemir'in yanı sıra Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu ile Sur ilçe Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş da katıldı.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Zeki Çolak'ın bayrama katılanların bayramını kutladıktan sonra tören başladı. Törende konuşan Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Türkiye'nin ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh' prensibini korumak ve geliştirmek için ne büyük çaba harcadığını anlatırken şöyle dedi:

“72 milyonluk büyük bir ailede Anayasa'nın eşit vatandaşlık haklarıyla donatılmış fertler olarak, Cumhuriyet ve demokrasinin nimetlerinden hep birlikte istifade ediyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde ve özellikle sınırdaşımız olan ülkelerde insanların gıptayla sahip olmak istediği haklar Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar sürekli geliştirilerek tüm vatandaşlarımıza sunuluyor.“





Şehit yakınlarından Baydemir'e Türk bayrağı







Tören başlamadan yaklaşık 5 dakika önce protokol tribününe gelen Diyarbakır Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç'un oğlu 9 yaşındaki Muhammet Can Büyükburç, kucağında taşıdığı Türk bayraklarından birini önce Başkan Osman Baydemir'e verdi. Türk bayrağı alan Baydemir, Muhammet Can Büyükburç'u öptükten sonra bayrağını katlayıp korumasına verdi. Muhammet Can Büyükburç'un soyadı başka olan amcası Mehmet Peçenek'in 1994 yılında Erzincan'da er olarak askerliğini yaparken PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada çeşit düştüğü öğrenildi.

Diyarbakır'da geniş güvenlik önlemleri altında yapılan tören, okulların geçişiyle başladı, asker ve polislerin geçişleri ile sona erdi.

Van, Hakkari ve Bitlis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenlerle kutlandı. Van ve Hakkari'de tören alanı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, törene katılanlar didik didik arandı. Hakkari Valisi Muammer Türker, Cumhuriyet yaşıtı 3 kişiyle sohbet edip, onlara birer Cumhuriyet altını hediye etti. Törende, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Lokman Ekinci ve Belediye Başkanı DTP'li Fadıl Bedirhanoğlu'nun birbirleri ile ilk kez tokalaştı.

Van, Bitlis ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 86'ncı Yıldönümü törenle kutlandı. Van'daki törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Günün anlam ve önemine değinen Van Valisi Münir Karaloğlu, gençlere birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vali Karaloğlu, Kurtuluş Savaşı'nı örnek göstererek, “Dün nasıl birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyarak Kurtuluş Savaşımız'ı kazandıysak bugün de önümüze çıkan badireleri aynı kararlılıkla yine birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi koruyarak aşabiliriz” dedi.





Hakkari'de Belediye Başkanı ilk kez komutanla tokalaştı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenlerinde Hakkari’de bir ilk yaşandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Lokman Ekinci ve Belediye Başkanı DTP'li Fadıl Bedirhanoğlu'nun birbirleri ile ilk kez tokalaştı.











Cumhuriyet Bayramı Hakkari’de de çoşku içinde kutlandı. Hakkari Valisi Muammer Türker, Cumhuriyet ile yaşıt olan yaşlılara Cumhuriyet altını hediye etti.

Vali Türker, makamında kabul ettiği 1923 doğumlu Ahmet İrdem, Ahmet Çiftçi ve Ahmet Koç ile bir süre sohbet etti. Daha sonra onlara birer Cumhuriyet altını hediye etti.

Vali Türker, “Cumhuriyetimiz ile aynı yaşıtta olan 3 vatandaşımızı kabul etmiş bulunuyoruz. Bu yaşlılarımıza sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bunlar Cumhuriyet ile aynı yaşıtta oldukları için kendilerine birer Cumhuriyet altını hediye ettik” dedi. Yaşlıların yaşlılık maaşı bağlanması isteği üzerine Vali Türker, en kısa sürede bunu yerine getirme sözü verdi. Komutanla yan yana oturan Belediye Başkanı DTP'li Bedirhanoğlu, zaman zaman yaşlılarla Kürtçe konuşup sıkıntılarını dinlemeyi ihmal etmedi.

Valilikteki törende Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Lokman Ekinci ve Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ile ilk kez tokalaştı. Kutlamalar, Atatürk Stadyumu'nda yapılan resmi geçit tören ardından sona erdi.