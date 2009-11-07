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Politika

'Açılım bir dikta rejimidir'

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, "Demokratik açılımla sadece ve sadece bir dikta rejiminin ortaya çıkması için çalışılmaktadır" ded

07 Kasım 2009 02:00

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, "Demokratik açılımla sadece ve sadece bir dikta rejiminin ortaya çıkması için çalışılmaktadır" dedi. Kanadoğlu, TSK'nın devletin tek korunma aracı olduğunu da söyledi.
    
Kanadoğlu, Antakya Kültür Merkezi'nde, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Eğitim-İş Hatay Şubesi ve Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) düzenlediği "Demokratik Açılım Gerçeği" konferansında konuştu.

Açılımın ne anlama geldiğinin tam olarak anlaşılamadığını ifade eden Kanadoğlu, "Demokratik açılım olarak ortaya saçılan acayip düşünceler var. Açılım içerisinde yargı bağımsızlığına, laiklik ilkesinin kuvvetlendirilmesine yönelik tek bir söz duymuyoruz. Demokratik açılımla sadece ve sadece bir dikta rejiminin ortaya çıkması için çalışılmaktadır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin tek korunma aracı olduğunu belirten Kanadoğlu, dünyada hiçbir ülkenin kendi ordusunu sıfırlamak, gücünü azaltmak, itibarsız hale getirmek için çaba harcamadığı söyledi.

Vatandaşların başka konularla aldatılarak, kandırıldığını, "bir dikta rejiminin kurulması yolunda çok ciddi yol alındığını" iddia eden Kanadoğlu, herkesin bu süreçte uyanık olması gerektiğini kaydetti.

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