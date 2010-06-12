Acılı Teğmen, eşini son yolculuğuna uğurladı

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Teğmenden eşine son selam

Orgeneral Başbuğ, acılı eşi yanından ayırmadı

Generallerin eşleri ilk kez bir cenazedeydi

Türkiye'de ilk kez Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ bir askerin terör kurbanı eşinin cenaze törenine kendi eşiyle katıldı, taziyesini iletti. Şimdiye kadar hep eşler askere ağlarken bu kez asker, eşine ağladı.Teğmen Cumhur Akdağ'ın terör kurbanı olan eşi coğrafya öğretmeni Pınar Akdağ'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Hatay Askeri Hastanesi morgundan alınıp İzmir'deki şehit cenaze törenlerinin yapıldığı Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Pınar Akdağ'ın tabutu askerler tarafından alınıp musalla taşına konuldu.Cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ, Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, Jandarma Genel Komutanı Atilla Işık ve eşi Jale Işık'ın yanı sıra Ege Ordu Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu ve Güney Deniz Saha Komutanı Kadir Sağdıç, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Güler eşleriyle katıldı. İzmir Valisi Cahit Kıraç ile İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cevat Durak'ın da bulunduğu törende hükümetten ise herhangi bir katılım olmadı. Kırmızı karanfillere bezenen tören alanında çok sayıda kadın subay ve vatandaş da hazır bulundu.Törene üniformasıyla katılan Teğmen Cumhur Akdağ, eşi Pınar Akdağ'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cami bahçesine getirilene kadar kayınvalidesi Gülenser Ekmekçi'nin elini bir an olsun bırakmadı ve elinde sürekli olarak üç karanfil tuttu.Cumhur Teğmen, eşi Pınar Akdağ'ın iki kişi tarafından tutulan büyük bir düğün fotoğrafı ile birlikte getirilen cenazesine selam durdu.Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök de cenaze törenine geldiğinde, Pınar Akdağ'ın ablası Hatice Ekmekçi Özkök'ün elini öptü.Eşiyle birlikte tören alanına gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, önce Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'e daha sonra da aileye taziye dileklerini iletti. Cumhur Akdağ, Orgeneral Başbuğ'un törene geldiği andan itibaren yanından ayrılmadı. Orgeneral İlker Başbuğ tören esnasında zaman zaman Teğmen Cumhur Akdağ ile konuştu, teselli etmeye çalıştı.Cenaze namazı kılınırken Teğmen Cumhur Akdağ, elindeki üç karanfili eşinin tabutuna bıraktı. Teğmen Akdağ, komutanlarıyla birlikte en önde safta namaz kıldı.Pınar Akdağ'ın cenaze töreni bir ilke de sahne oldu. Türkiye'de ilk defa Genelkurmay Başkanı eşiyle birlikte teröre kurban giden asker eşinin cenazesine katıldı. Hükümet temsilcilerinden katılımın olmadığı törene yoğun ilgi gösteren diğer üst düzey askeri temsilciler de eşleriyle birlikte geldi. Cenaze namazının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, cami imamı Adem Uran'a etkili konuşmasından dolayı teşekkür etti.Pınar Akdağ'a yapılan saygı yürüyüşü sırasında cenaze aracına konan tabutun üzerine karanfiller atılırken Teğmen Cumhur Akdağ ise yakasına taktığı eşinin fotoğrafını öptü, tekrar selam durdu. Saygı yürüyüşü sonrasında Pınar Akdağ, Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü. Komutanlar da eşleriyle birlikte acılı aileye taziyelerini iletmeye devam etti, acılarını paylaştı.Pınar Akdağ'ın tabutunun top arabasına konulmaması nedeniyle cenaze töreni 'yarı resmi' olarak adlandırıldı. Bu arada aile fertlerin ağlamayın metanetli duruşu dikkati çekti. Çevredeki evlerin balkonlarına bayraklar asıldı ve cenaze töreninde ‘Şehitler ölmez’ diye slogan attı.