Acilde doktora saldırı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli Uzman Doktor Ahmet Ceylan, muayene ettiği hastasının ambulans yerine özel araçla başka bir hastaneye sevkini uygun görmediği gerekçesiyle hasta yakını tarafından dövüldüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Hafif yaralanan doktor, görevine devam ederken, saldırgan gözaltına alındı.

50 yaşındaki Ömer Çakallı, göğüs ağrısı şikayetiyle oğlu Murat ve yakınları tarafından otomobille acil servise getirildi. Acil servis uzmanı Doktor Ahmet Ceylan, muayene ettiği hastanın kalp damarlarıyla ilgili sorun bulunduğunu ve anjiyo olması gerektiğini söyledi. Doktorun teşhisinin ardından yakınları, Ömer Çakallı’yı otomobille kentteki özel bir hastaneye götürmek istedi. Bu talebe Doktor Ahmet Ceylan ise olumsuz yanıt verdi. Doktor, prosedür gereği hastanın ambulansla sevk edilebileceğini söyledi.

Yumruk attı, gözaltına alındı

İddiaya göre, kalp hastası Ömer Çakallı’nın oğlu Murat Çakıllı, babasını otomobiliyle özel hastaneye götürmekte ısrar etti. Çakallı, isteğinin prosedürlere aykırı olduğunu söyleyen doktora yumruk attı. Doktor Ahmet Ceylan, yüzüne aldığı yumruk ile hafif yaralanırken, güvenlik görevlileri tarafından engellenen Murat Çakallı ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Doktor görevine devam etti

Yediği yumruk sonrası polise şikayetçi olan Doktor Ahmet Ceylan ise acil servisteki görevine devam etti. Murat Çakallı ise şikayetin ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Saldırganın kalp hastası babası Ömer Çakallı ise müşahede odasına alındı.

Acil servisteki görevini sürdüren ve tedavi için gelen hastalarla ilgilenen Doktor Ahmet Ceylan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kalp rahatsızlığı şikayeti bulunan hastanın yakını, başka bir hastaneye sevk istedi. Durumu ağır olan hastayı prosedür gereği karşı hastanenin onayını alıp, ambulans ile sevk edebileceğimi söyledim. Ancak bu duruma sinirlenen hasta yakını bana hakarette bulunup yumruk attı. Biz burada hastaların hayatını kurtarmaya geldik. Kimseyi zor durumda bırakmak istemiyoruz. Artık doktorlara karşı bu çirkin saldırıların son bulmasını istiyorum. Bana saldıran hasta yakınından şikayetçi oldum."

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Abdülkadir Yetişgin ise, ziyaret ettiği Doktor Ceylan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Biz hastanelerin doktorların dayak yediği yerler olarak gündeme gelmesini istemiyoruz. Burada hayat kurtarmak, insanlara sağlık hizmeti vermek istiyoruz" dedi.