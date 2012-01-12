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Yaşam

Açılay abi ile Mahalle Baskısı geliyor

Şu an TRT1’deki Avrupa Avrupa dizisiyle başarılı bir performans sergileyen Durul Bazan yeni bir projeyle daha ekrana gelecek.

12 Ocak 2012 02:00


Çağnur Öztürk - T24 

www.twitter.com/cagnurozturk
cagnur_ozturk@yahoo.com

Şu an TRT1’deki Avrupa Avrupa dizisiyle başarılı bir performans sergileyen Durul Bazan yeni bir  projeyle daha ekrana gelecek.

Show TV'de çok yakında günlük olarak yayınlanmaya başlayacak olan Türkiye ve dünya gündemini esprili ve kinayeli bir dille ele alacağı programın adı; Açılay ile Mahalle Baskısı.

Açılay Abi tiplemesi ekranlar için yeni bir tipleme değil, bundan 5-6 yıl önce Durul Bazen Star TV’de Zanzara adlı bir mizah programı yapıyordu. Zanzara’nın sloganı ise hiçbir şey hakkında yine hiçbir şey idi.

Açılay Abi, işte o programda kahvede sohbetler eden başarılı tiplemeydi kendine has bir uslubu vardı hatta kahvede pedagoji dersleri bile veriyordu.

Açılay Abi tiplemesi hakkında olumlu yorumlar ağırlıkta:

*zanzara adlı star tv programının baş karakteri

kahve masasından nutuklar ve çaresiz kalmış delikanlılara güzin ablalık bile yapıyor.

*durul bazan'ın değeri bilinmeyen müthiş tiplemesi

Durul Bazan’ın Gecekondu adlı deneysel talkshowu da çok başarılıydı. Haber öncesi böyle bir program koymak çok iyi düşünülmüş bir strateji, izlenilirliği de etkileyecektir.

Türkmax’teki Heberler örneğin gündemin hicivini tam 12’den vuruyor, keşke Heberler bir ana kanalda haber öncesi yayınlansa demiştim hatta.

Gündemi, halk eşliğinde yorumlayacak Açılay ile Mahalle Baskısı fikri de güzel ve yaratıcı geliyor kulağa şimdiden. Yeni bir fenomen küllerinden doğabilir.

Açılay Abi ile Mahalle Baskısı tanıtım; http://vimeo.com/34781351




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