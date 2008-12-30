Acıların 'Kız Şaban'ı

’Kız Şaban’ olarak bilinen Şaban Çelen, doğuştan itibaren kendisini ’kız’ gibi hissetti.



Diyarbakır'da önceki gece evlatlığı Ali Yavuz’la birlikte öldürülen ’Kız Şaban’ lakaplı 49 yaşındaki transseksüel Şaban Çelen’in yaşamı acılar içinde geçti. Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde doğan Şaban Çelen, küçük yaşlarda ailesiyle Diyarbakır’a göç etti. Çelen, ilkokul 3’üncü sınıfa kadar okuduktan sonra okulu terk etti.



Daha o yaşlarla ’kadınsı’ hareketleriyle dikkat çeken Çelen’i önce ailesi, sonra da çevresi dışladı. Babası evden kovduğu için Diyarbakır sokaklarında yaşayan Şaban Çelen, geçimini fuhuş yaparak sağladı.



Mersin ve Adana’da pavyonlarda konsomatrislik yapan Çelen, daha sonra İstanbul’a gitti ve eşcinsellerle tanışıp ’Yeliz’ takma adıyla fuhuş yapmaya başladı.



Kabadayılar mahallesi



1980’de askere alındı, hareketleri dikkat çekince hastaneye gönderildi ve çürüğe çıkarıldı. Çelen, 1984’te İstanbul’da cinsiyet değişikliği ameliyatı olduktan sonra kendisine ’Kız Şaban’ denilmeye başlandı.



Fuhuştan kazandığı paraları biriktiren Şaban Çelen, 1986’da Diyarbakır’a dönerek Ermeni, Keldani ve Müslümanların bir arada yaşadığı kabadayılarıyla ünlü Hançepek Mahallesi’ne yerleşti. Burada Diyarbakır Genelevi’nin tam karşısına yasadışı randevu evi açan Şaban Çelen, fuhuş yaptırmaya başladı. ’Kız Şaban’ zaman zaman etek giyip kolundaki altın künyeler, boyunda beşi bir yerde altınlarını takarak kentte rahatça dolaştı.



Evden kovulmasına yol açmakla suçladığı eniştesini tabancayla ayaklarından vuran Şaban Çelen, Diyarbakır Merkez Cezaevi’ne girdi. Tutuklu ve hükümlüler kendisini kabul etmeyince kadınlar koğuşundaki kadınlar onu arasına aldı. 2004’de randevu evini kapatıp fuhuşu bırakan Çelen, gayrimenkullerinden kazandığı parayla geçinmeye başladı.



Polis, çifte cinayetle ilgili Mehmet Karabulut, Mehmet Emin Fidan ve Abdulbaki Yıldırım’ı gözaltına aldı.



Evi kale gibiydi



Çelen, Mardinkapı’daki iki katlı evini olası hırsızlıklara karşı kale gibi koruyordu. Evinin tüm pencerelerini demir parmaklıklarla kapatan Çelen, avlusunun üzerini demirlerle örmüştü.



Kitaba konu oldu



Şaban Çelen, Diyarbakırlı gazeteci Ahmet Sümbül’ün dört yıl önce çıkardığı ve bölgedeki muhafazakár kesimin tepkisini çeken ’Güneydoğu’da Fuhuş’ adlı kitaba da konu olmuştu. Kitaba, ’Muhterem’ kod adıyla konu olan Çelen, "Kimseye bir zararım yok, hatta faydam var. Hastası olan, ilaç alamayan, paraya ihtiyacı olan bana başvuruyor. Parasızlıktan, açlıktan, mecburdum yapmaya" diyor.



Artık fuhuş yapan kızların yaş ortalamasının 13-14’e indiğini belirten ’Kız Şaban’, insanların geçim sıkıntısından bu işlerle uğraştığını ve para kazandığını anlatarak, "Ben buranın kızlarını çalıştırmam. Yabancılarla çalışıyorum. Onların derdi yok. Türkiye’nin bir çok kentinden bana kız gönderirler. Benim kızlarım da öyle başkasının kızlarına benzemez. Giyiminden kuşamına oturmasından kalkmasına hepsini ben öğretirim onlara. Hiçbirine haksızlık yapmam" demişti.



