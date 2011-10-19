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Politika

Acılar kelimelerle ifade edilemez ANKARA (A.A)

19 Ekim 2011 16:24

-Acılar kelimelerle ifade edilemez ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari'deki terör saldırısıyla ilgili, ''Ülkenin dört bir yanında ocaklara düşen bu ateş hepimizin yüreğini yakmış, her birimizi derinden sarsmıştır. Acıların kelimelerle ifade edilemediği anları yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı. Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bir kez daha derin bir acıyla sarsıldığını belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa diledi. Demirtaş, şunları kaydetti: ''Ülkenin dört bir yanında ocaklara düşen bu ateş hepimizin yüreğini yakmış, her birimizi derinden sarsmıştır. Acıların kelimelerle ifade edilemediği anları yaşıyoruz. Bu savaşa da, ölümlere de 'artık yeter' diyoruz. Bu ölümlere ve yaşanan bu acılara karşı devlet ve hükümetlerin 25 yıldır tekrarlayıp durdukları çözüm üretmeyen ve savaşta ısrar eden açıklamalara da 'artık yeter' diyoruz. Yaptığımız çağrılara bugüne kadar olumlu bir yanıt gelmedi. Bugün yaşanan bu acılı tablo bir kez daha göstermektedir ki Türkiye'nin ekmek, su, hava kadar en acil ihtiyacı barıştır ve Türkiye'nin barıştan başka hiçbir seçeneği de yoktur. Bunun için Türkiye'nin bir an önce bu çatışmalı ortamdan çıkarılması, ölümlerin durdurulması ve bir barış sürecinin başlatılması herkesin ortak hedefi olmalıdır. Hükümete de PKK'ya de bir tek saniye daha kaybetmeden acilen savaşı durdurma çağrısı yapıyoruz.'' Annelerin bu acıyı hiçbir şekilde hak etmediklerini vurgulayan Demirtaş, şöyle devam etti: ''Devlet, hükümet, parlamento, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, hepimiz, bu çatışmaların, akan kanın durdurulması, Türkiye'nin onurlu bir barış sürecine evrilmesi için seferber olmalıyız. Sorunları, diyalog ve uzlaşıyla çözme zemininin güçlendirilmesi gerekiyor. Yaşanan bu derin acının gerçekten son olması için Hükümeti de Meclisi de el ele vererek sorunun bütünlüklü ve köklü olarak çözümü için birlikte çalışmaya çağırıyoruz.''

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