-Acil yardım ödeneği 17 milyon 160 bin liraya ulaştı ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'a gönderilen acil yardım ödeneğinin 17 milyon 160 bin liraya ulaştığını açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki hizmet binalarının hasar görmesi nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 2 milyon 160 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na da 2 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği, böylece Van Valiliği'ne acil ihtiyaçların karşılanması için gönderilen acil yardım ödeneğinin toplam 17 milyon 160 bin liraya ulaştığı kaydedildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayırseverlerin talebi doğrultusunda verdiği talimatla açılan yardım kampanyasında Suudi Arabistan Krallığı'ndan gönderilen 50 milyon Amerikan doları dahil olmak üzere toplam 127 milyon lira nakdi yardım toplandığı bildirildi. 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeliyle ekipmanlarının, 42 Türk Hava Yolları, 44 askeri ve 18 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 104 uçak ve araçla hava ve karadan bölgeye sevk edildiği ifade edilerek, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla yapılan 154 sefer sonucu da bölgeye arama-kurtarma ekip ve ekipmanlarıyla çeşitli personel gönderildiği belirtildi. Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 9 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 12 uçakla hava köprüsü kurulduğuna işaret edilerek, sevkıyatın devam ettiği kaydedildi. Deprem bölgesinde 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlandığı ifade edilen açıklamada, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevkinin devam ettiği belirtildi. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzedelere psikososyal destek verilmesi için 30 sahra çadırı gönderildiği ifade edilen açıklamada, bölgedeki hizmetlerin aksamaması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Van'a personel takviyesi yaptığı kaydedildi. Açıklamada, büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen bin 265, 3 ile 4 arasında değişen bin 80, 4 ile 5 arasında değişen 121 ve 5 ile 6 arasında değişen 7 olmak üzere, toplam 2 bin 587 adet artçı deprem meydana geldiği de bildirildi.