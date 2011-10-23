-Acil yardım için 112 ve 155'e mesaj atın İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Deprem dolayısıyla acil yardıma ihtiyacı olan o bölgedeki vatandaşlarımız, kendilerine ulaşılabilmesi, yardım yapılabilmesi için 112-155'e mesaj atabilirler, arayabilirler'' dedi. Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, depreme ilişkin bilgi verdi. Yıldırım, şunları söyledi: ''Ankara'da afet koordinasyon merkezi şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Sayın Başbakanımız Van'a hareket etmek üzere. Tabi detaylı açıklamayı sayın Başbakanımız havaalanında yapacak. Depremde dolayısıyla acil yardıma ihtiyacı olan o bölgedeki vatandaşlarımız, kendilerine ulaşılabilmesi, yardım yapılabilmesi için 112-155'e mesaj atabilirler, arayabilirler. Bu bütün operatörler için geçerli ve sabit operatör için de geçerli. Bu şekilde afet koordinasyon merkezi gerekli erişimi daha kısa sürede onlara sağlamış olacaktır. Tekrar geçmiş olsun. Ümit ederiz kaybımız asgari düzeyde olur. Havaalanı çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Biz de Van'a hareket ediyoruz.'' Ölü veya yaralı sayısın sorulması üzerine Yıldırım, ''Bu konuda açıklama yapmak için çok erken. Ümit ederiz, fazla ölüm olmaz. Büyük bir deprem. İnşallah çok fazla hasarımız olmaz'' diye konuştu.