Acil serviste acil doktoru yok!

Türkiye’deki 2 binden fazla acil tıp uzmanı, yılda 120 milyon civarındaki acil servis başvurusunu karşılamaya yetmeyince, acillerde branş doktorları nöbet tutmaya başladı.

Acillerin ücretsiz olması, randevu alamayanların veya gün içinde hastaneye gidemeyenlerin gece acilleri tercih etmesi nedeniyle buralarda yoğunluk artarken, doktorlar arasında da acil tıp branşına talep azaldı.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe‘nin haberine göre doktorlar servislerdeki yoğunluk, mobbing, hasta yakınlarının şiddeti ve ücret yetersizliği gibi nedenlerle acil tıp branşını tercih etmezken, deneyimli pratisyen hekimlerin aile hekimliğine geçişi de acil servisleri olumsuz etkiledi.

"2 bin uzman 120 milyon başvuruya yetişir mi?"

Türkiye’de 2016 verilerine göre 95 klinik ve anabilim dalı acil tıp uzmanlık eğitimi verirken, 1445 acil tıp uzmanı, 953 acil tıp asistanı, 42 acil tıp profesörü, 104 acil tıp doçenti, 104 acil tıp yardımcı doçenti bulunuyor. Acil tıp uzmanlarının 1365’i devlet, 278’i üniversite ve 45’i de özel hastanelerde çalışıyor. Son yıllarda Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) doktorların bu branşa ilgi göstermemesi ve artan talepler nedeniyle özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde hastaların talebini karşılamak için branş hekimleri nöbet tutuyor.

Acil servis uzmanlarının acil çözüm beklediğini belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu’ya göre bu durum halk sağlığı için kabul edilebilir değil. Branş hekimlerinin kendi alanlarında bilgi sahibi olduğunu ifade eden Rodoplu bu durumu şu sözlerle özetliyor:

“Bir patoloji uzmanının kafa travması geçiren hastaya ilk müdahaleyi bilmesi beklenemez. Bu olumsuzdur. Örneğin kalp krizine nasıl müdahale edeceğini bir patolog bilemez. Bildikleri de okulda öğrendikleridir. Son gelişmeleri, yeni uygulamaları takip edemez”