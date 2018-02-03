Acil servislerde yeni dönem başladı

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta acil servislerle ilgili yeni düzenlemeler içeren bir genelge yayınladı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan imzasıyla yayınlanan genelgede, acil servislerdeki yoğunluğu azaltacak güncellemelere yer verildi. Bakanlık Müsteşarı Eyüp Gümüş de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir toplantı düzenleyerek, yeni düzenlemenin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, yeni düzenlemeler içeren bir genelge yayınladı.

Genelgede, acil olmayan hastalar için yeni poliklinikler açılması, kısa müşahedelere zaman sınırlaması getirilmesi ve klinik hastaların acillere gelişinin engellenmesi gibi düzenlemeler yer aldı ve 63 hastanenin bu düzenlemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi istendi. Bakanlık Müsteşarı Eyüp Gümüş de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir toplantı düzenleyerek, yeni sisteme bugünden itibaren geçildiğini duyurdu.

Bakanlık Müsteşarı Eyüp Gümüş, bugünden itibaren 16’sı İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde hasta sayısı binin üzerinde olan 63 hastanede ayakta hastalar için ‘uzamış vardiya polikliniklerinin saat 23.00’a kadar hizmet vereceğini açıkladı. Gümüş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde konuyla ilgili olarak bugün bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul’da 16, Türkiye genelinde 63 acil serviste uygulanacak olan mesai dışı uzamış vardiya poliklinikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Gümüş, bugün hizmete giren ‘uzamış vardiya polikliniğini basın mensuplarına tanıttı. Eyüp Gümüş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Saat 23.00’e kadar poliklinik hizmeti

“Acil servislerde, yeni sınıflaması, travma merkezleri, niteliğiyle beraber yeni dönem diyebiliriz. Bugün bu yeni dönem başlıyor. Türkiye genelinde 63, İstanbul’da ise 16 hastanede bu yeni dönem olacak. İstanbulumuzda 60 hastene var ve bunların 16’sında yoğunluk var. Bunlar binin (hasta sayısı) üstü hastaneler. Buralarda mesai dışı poliklinikler hizmet verecek”

“Acile başvuran ama acil olmayan hastaları buraya yönlendireceğiz”

Acil servislere başvuran hastaları, hemen acil servislerin yanında olacak olan bu mesai dışı polikiliniklere yönlendireceğiz. Burada dahiliye, KGB, göğüs, çocuk gibi bir takım polikilinkleri dizayn ediyoruz. Bunlar saat 23.00’a kadar çalışacaklar. Burası da ‘Yeşil 2’ dediğimiz alan ve acile başvuran ama acil olmayan hastaları buraya yönlendireceğiz. Dolayısıyla acil servislerimizde hasta karşılama sayısını da artıracağız.

“Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nin yüz katı olacak”

İstanbul büyük bir metropol. Yapmakta olduğumuz İkitelli Şehir Hastanesi 2020’de hizmete girecek. Bu şehir hastanemizin acil servisi, Bakırköy Sadi Konuk Hastenemizin yüz katı büyüklüğünde olacak. Sancaktepe Şehir Hastenesi’nin bu yıl temel atma töreni gerçekleştirilecek. İstanbululumuzda yine 5 bin yataklı hastane yapıyoruz. Buralar tamamlandıktan sonra hastalarımızın buralara gelmesi çok azalacak.