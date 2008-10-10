Acil servisler çocuk hastalıkları konusunda yapılandırılmalı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durgül Özdemir, Türkiye'deki acil servislerin çocuk hastalıkları konusunda yapılandırılması gerektiğini söyledi.



Acil servise gelen hastaların sadece yüzde 30'u acil



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından organize edilen Çocuk Acil Tıp Sonbahar Sempozyumu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı.



Sempozyum Başkanı ve DEÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durgül Özdemir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, acil servislerde çalışan personelin, çocuk acili konusunda eğitilmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizdeki 112 servisleri dünya standartlarında, ancak acil servislerin çocuklar açısından aynı seviyede olduğu söylenemez" dedi.



Acil servislerde görevli doktor, hemşire ve hasta bakıcıların, çocuk sağlığı konusunda bilgilerinin eksik olduğunu savunan Doç. Dr. Durgül Özdemir, "Ülkemizdeki acil servislerin çocuk hastalıkları konusunda yapılandırılması gerekir. Çocuk ve yetişkin hastalar aynı yerde bakılmamalı. Her yaşın kendine özgü özellikleri var. Bunu bilmeyen hekim veya sağlık çalışanları yaşam tehdidi oluşturur. Bu nedenle acil servislerde çocuklara yönelik eğitim artırılmalı" diye konuştu.



Doç. Dr. Özdemir, çocuk hastalıklarında acil müdahalenin büyük önem taşıdığını ifade ederek, hastanelerin özel bölümlerinde konusunda uzman ekiplerin çalışması gerektiğini vurguladı.



Devletin sağlık politikasında bu konunun dikkate alınmasının önemli olduğuna işaret eden Doç. Dr. Özdemir, üniversitelere de bu alanda hekim yetiştirilmesi konusunda büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.



3 gün sürecek sempozyuma, 150 hekim katıldı.



(AA)

