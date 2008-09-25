Acil servise gelen hastaların sadece yüzde 30’u acil

İstanbul İl Sağlık Müdürü Mehmet Bakar, hastanelerin acil servislerine gelen hastaların sadece yüzde 30'unun durumunun acil olduğunu ifade ederek, "Poliklinik hastaları acile gelerek, gerçekten acil hizmete ihtiyaç duyan insanların almaları gereken hizmeti engelliyorlar" dedi.



Bakar, İl Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık sektörünü izleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da her an herkesin başına acil bir olay gelebileceğine işaret ederek, hastanelerin acil servislerinin boşuna meşgul edilmemesi gerektiğini söyledi.



Eğitim ve araştırma hastanelerinin acil servislerine başvuran ortalama hasta sayısının gecede 1000 civarında olduğuna dikkati çeken Bakar, Bakırköy Devlet Hastanesinin acil servisine bir gecede 1000 hasta, Esenyurt'ta yeni açılan hastaneye bir gecede 400-500 hasta geldiğini anlattı. Bakar, şöyle devam etti:



"Hastanelerimizin acil servislerine gelen hastaların sadece yüzde 30'u acil. Acile kaç tane doktor koyacağız? Diyelim 3 koyduk. 1000 yerine 1500 gelir. 5'e çıkardık, 2 bin gelecek. O zaman mesaiyi geceye mi alacağız? Gece koyduğumuz hekim acili halledecek, polikliniğini halledecek doktorumuz yok. Bu nedenlerle durumu gerçekten acil olan insana gerekli ihtimamı gösteremiyoruz. Biz acildeki insanlara gerçek acil hizmeti vermek istiyoruz. Dolayısıyla gerçekten durumu acil olmayan insanların acillere gelmemeleri, ertesi gün polikliniğe gelmelerini rica ediyoruz. Poliklinik hastaları acile gelerek, gerçekten acil hizmete ihtiyaç duyan insanların almaları gereken hizmeti engelledikleri ve onların haklarına girdikleri gibi sağlık teşkilatını da gereksiz bir yükle muhatap ediyorlar.



Hastanemizin acil servisinde bir uzman doktor bulunduğu ve bir olay sırasında o doktor ameliyatta olduğu için yargılanıyoruz. Tedbir almamışız diye. İkinci doktoru koysak o da ameliyatta olsa ne olacak? Gece uzman nöbetçi doktor sayısını ne kadar artırırsak artıralım bir fazlası gelse ne olacak?"



Pek çok sorunu çözdüklerini ancak acil servislerin hala en sıkıntılı yerler olduğunu ifade eden Bakar, Türkiye'de tüm hastaların yüzde 17'sinin acile gittiğini, oysa diğer ülkelerde bu ortalamanın yüzde 5 düzeyinde kaldığını kaydetti.



Bakar, yakın dönemde 3 kere benzer olayın yaşandığı bir hastanenin başhekimine ceza verdiklerini dile getirerek, hastane kapısına gelen bir kişinin tüm sorumluluğunun kendilerinde olduğunu, sevk yapılması halinde hastanın ambulansla gönderilmesi gerektiğini belirtti. Mehmet Bakar, "İnsanlar lütfen kendi arabalarıyla hastane hastane dolaşmasınlar. Lütfen 112 acil servisi arasınlar" dedi.



Tam gün yasası



Kamudaki doktorların tam gün çalışmasını içeren tam gün yasasına da değinen Bakar, bu yasadan bir grup doktorun şikayetçi olduğunu ama yönetici pozisyonunda olanların memnun kaldığını ifade etti.



Bakar, performans sisteminin kendi önerileri sonucunda kısmen da olsa yasaya girdiğini hatırlatarak, "Eğer bir doktor kamuda şu kadar, özelde şu kadar ücret alıyorsa burada bir sorun vardır. Bunu uygun performans sistemiyle çözmek gerekir" diye konuştu.



Özel sağlık sektörünün kamudan aldığı payı beğenmediğini vurgulayan Bakar, özel sektörün faturaların yüzde 100'ünü, kendilerinin ise yüzde 70'ini aldıklarını ifade etti. Bakar, o yüzde 70'in de önemli oranının doğal masraflar için kullanıldığını belirterek, "Özel, hem yüzde 100, üstüne de yüzde 30 ekstra para alıyor. Bize verilmeyen o yüzde 30 ile hem maaşları öderiz hem de tüm hastane binalarını yenileriz" dedi.



Organ nakli konusunda basının da desteği ile çok ciddi yerlere varıldığını ve çok iyi sonuçlar elde edildiğini anlatan Bakar, daha alınacak çok mesafe bulunduğunu söyledi.



Sistem dışına çıkan hastaneler



İstanbul İl Sağlık Müdürü Bakar, son zamanlarda kamu ile anlaşmayı feshederek sistem dışına çıkan sağlık kuruluşu sayısının 30 olduğunu, birkaç hastanenin sistem dışına çıkmasında fayda olduğunu, çok lüks hizmet almak isteyen insanların tedavi olacağı hastanelerin de bulunması gerektiğini belirtti.



Türkiye'nin en çok çalışan ve fedakârlıkta bulunan sektörlerinden olmalarına rağmen en çok eleştiriye maruz kaldıklarını dile getiren Bakar, uzman sayısı azalmasına ve İstanbul'un uzman hekim yönünden sonuncu illerden olmasına rağmen son bir yılda bakılan hasta sayısının yaklaşık 50 milyon olduğunu aktardı.



"Gücümüzün 4 misli hasta bakıyoruz" diyen Bakar, hasta sayısını azaltmadan bir hastanın en az 10 dakika muayene olacağı bir sistemi kurmaya çalıştıklarını bildirdi.



Bakar, bunu da başta doktoru olmak üzere sağlık sınıfını asli işine döndürerek, şu anda onların yaptığı işi uygun personele vererek yapacaklarını anlattı.



Türkiye'de doktor sayısının Avrupa'ya göre 2,5'da 1, hemşire sayısının 5'de 1 olduğunun altını çizen Bakar, Avrupa'ya göre öğrenci başına en fazla öğretim üyesi düşen ülkenin de Türkiye olduğunu, tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.



Mehmet Bakar, İstanbul'da yeni doğan yatak sayısının en gelişmiş ülkeden daha iyi durumda bulunduğunu, en üst düzeyde yenidoğan yatak sayısını da artırdıklarını, bu sayının kamu, özel ve üniversite olmak üzere 1000 civarında olduğunu söyledi.



(AA)

