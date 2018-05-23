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ACİL SERVİS ÖNÜNDEKİ SALDIRIYA 1 GÖZALTI

  - GÜVENLİK KAMERASINDAKİ SALDIRGANIN YANINDAKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI   Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözalt

23 Mayıs 2018 17:57

 

- GÜVENLİK KAMERASINDAKİ SALDIRGANIN YANINDAKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları üzerine yaptığı çalışmalarda silahlı saldırgan Feyyaz E.\'nin olay sırasında yalnız olmadığını, saldırı sırasında yanında olan kişiyle birlikte kaçtığını belirledi. Polis ekipleri Feyyaz E.\'nin yanındaki kişinin dayısı Recep S. olduğunu tespit etti .  Recep S., Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak\'ta yakalayarak gözaltına alındı.  Recep S. Kartal\'da bulunan Anadolu Adliyesine sevk edildi. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Olayın güvenlik kamerası görüntüsü
-Recep S. (telefonla konuşan kişi)

 

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