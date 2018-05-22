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Acil Servis önünde kurşun yağmuru; karı -koca öldü (3)

 Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE  Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı  öldü

22 Mayıs 2018 16:35

 Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE  Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı  öldü.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı. Ramazan Sarı ile eşi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ
Ramazan Sarı\'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye\'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırının bu olayla ilgisini araştırıyor.

(FOTOĞRAF)

 

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