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Dünya

Acil iniş kazası: 4 ölü

Ukrayna'da bir yolcu uçağının acil iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

14 Şubat 2013 09:56

Ukrayna'da 45 kişiyi taşıyan uçak acil iniş yaptığı sırada parçalara ayrıldı. Kazada 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kayıp 1 kişi ise aranıyor. İnterfaks ajansı uçaktaki yolcuların Shakhtar Donetsk-Borussia Dortmund maçını izlemeye giden futbol taraftarları olduğunu açıkladı.
 
Ukrayna'da bir yolcu uçağının acil iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre güneydeki Odesa kentinden havalanan Ioujnye avialinii şirketine ait Antanov 24 tipi uçak inişe geçtiği sırada savrularak parçalara ayrılmaya başladı.

Kazada, uçakta bulunan 45 kişiden 4'ü hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada 12 kişinin yaralandığı, kayıp 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

Uçağın pistten mi çıktığı yoksa pist dışına mı indiği henüz bilinmiyor. Medya, kaza sırasında Donetsk Havaalanı'nda yoğun sis olduğunu duyurdu.

Bu arada İnterfaks ajansı, bir kazazedeye dayanarak, uçaktaki yolcuların Shakhtar Donetsk ve Borussia Dortmund takımları arasındaki maçı izlemeye giden futbol taraftarları olduğunu açıkladı.

Donetsk futbol kulübünden bir kaynak, uçaktakilerin taraftar olduğunu doğruladı.

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