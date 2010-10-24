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Politika

ACİL DURUMLARLA İLGİLİ TOPLANTI BİTTİ İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2010 19:46

-ACİL DURUMLARLA İLGİLİ TOPLANTI BİTTİ İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Acil Durumlarla İlgili Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Beşiktaş'taki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik ile ilgili bürokratlar katıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıyla ilgili yazılı açıklama yapılacak.

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