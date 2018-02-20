Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız çağrı yapan 17 kişiye para cezası

Manisa'da Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız çağrı yapan 17 kişiye toplam 5 bin 117 lira idari para cezası kesildi.

Manisa'da itfaiye, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD kurumlarını tek çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili bilgi veren Vali Mustafa Hakan Güvençer, 2017 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1 milyon 639 bin çağrı geldiğini, ancak bunlardan sadece 402 bininin gerçek vaka olduğunu duyurdu. 1 milyon 236 bin 357 asılsız çağrı geldiğini dile getiren Vali Güvençer, asılsız çağrı oranının yüzde 75 olduğunu belirtti.

2018 yılının Ocak ayında ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 139 bin 926 çağrı geldiğini kaydeden Güvençer, bu çağrılardan sadece 41 bin 479'unun gerçek vaka olduğunu, 98 bin 447 asılsız çağrı geldiğini ve 1 aylık süredeki asılsız çağrının yüzde 70 olduğunu söyledi.

Asılsız çağrıların genellikle sessiz arama, dalga geçme amaçlı, yalan vaka, hakaret ve küçük çocukların oyun amaçlı aramaları olduğunu belirten Güvençer, "Asılsız çağrıları engelleyebilmek adına 2017 yılında 112 Acil Yardım Hattı'nı gereksiz yere meşgul eden ve asılsız çağrıda bulunan 17 kişiye toplam 5 bin 117 lira idari para cezası kesildi" dedi. (DHA)