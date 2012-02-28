Açıköğretime 14 yaş ayarı

T24 - İlk 4 yıldan sonra açıköğretime gitmeyi sağlayacak maddenin yenileneceği belirtildi. Yeni düzenlemede öğrenciler, 10 yerine 14 yaşında açıköğretim programına devam edebilecek.

AKP’nin verdiği, 8 yıllık kesintisiz eğitimi 4+4+4 şeklinde kademelendiren yasa teklifinde, muhalefetin tepki gösterdiği “açıköğretim” düzenlemesi alt komisyonda tartışmaya açılacak. Hükümet kulislerinde konuşulan düşünceye göre, ilk 4 yıldan sonra öğrencilerin örgün öğretimden çıkıp açıköğretime gitmesine dayanak oluşturan ve kızların bu yolla okuldan alınmasına yol açacağı savunularak eleştirilen madde yenilenecek.

Bahar Atakan'ın Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre; eleştirilere karşılık açıköğretimin yalnızca engelli öğrencileri kapsayacağını açıklamasına rağmen, değişikliğe gitmeyi tasarlayan AKP’nin önermesi beklenen yeni düzenlemede öğrenciler, ikinci kademeden itibaren, 10 yerine 14 yaşında Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek açıköğretim programlarına devam edecek.

AKP yetkilileri, yapılacak düzenlemeden yine evde eğitim almak isteyen engelli öğrencilerin yararlanacağını açıkladı. Bu yolla, teklifin ideolojik olduğu yönündeki eleştirilerin önünün kesilmesi amaçlanıyor.

Teklif komisyonda

Başta muhalefet, TÜSİAD, eğitim sendikaları ve sivil toplum örgütlerinin “kız öğrencilerin okullaşma oranları düşer, çocuk işçiler artar, kızlar erken yaşta evlendirilir ve eğitim süresi 4 yıla iner” şeklinde eleştirip geri çekilmesini istediği teklif, bugün TBMM’de oluşturulan alt komisyonda görüşülmeye başlanacak.

Alt Komisyon Başkanı AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, teklifi ideolojik değil pedagojik bir yaklaşımla görüşeceklerini belirtti. Işık, “Kamuoyunda oluşan endişeleri dikkate alacağız. Alt komisyonda eğitimle ilgili taraflar dinlenecek. Eğitim sendikaları, dernekler, vakıfları dinleyeceğiz. TÜSİAD, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Ensar Vakfı’ndan görüş alacağız” diye konuştu.

Bu kapsamda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la yaptıkları görüşmeden sonra meslek liselerine ilköğretimden sonra geçişin önünün açılabileceğini, bu konuda görüş birliği bulunduğunu açıklayan İmam Hatip Liseleri Mezunları Mensupları Derneği’nin de (ÖNDER) görüşleri alınacak.

Alınan bilgiye göre; 12 yıllık zorunlu eğitime en geç 2014-2015 öğretim yılında geçilecek. Kademeli eğitim ise gelecek yıl hayata geçecek. Teklifte, en çok tartışılan “açıköğretim” düzenlemesinin değiştirilmesi ise yeniden tartışmaya açılacak.

12 yıllık 2014’te

Eleştirilere karşı, açıköğretimin yalnızca engelli öğrencileri kapsayacağını açıklayan Ak Parti, buna rağmen, teklifi değiştirmeyi düşünüyor. Yeni düzenlemede, “ilköğretim ikinci kademe”den itibaren bu eğitimin verilmesi düşünülüyor. İlk teklifte yapılacak değişikliğe göre, öğrenciler ilk kademe yerine ilköğretim ikinci kademenin ardından MEB’in belirlediği açıköğretim programlarında eğitimlerini sürdürecek. Bu eğitimi engelli öğrenciler evde alacak.

İlk kademeden sonra imam hatip imkânı

Açıköğretim düzenlemesinin değişmesi, AKP’nin teklifinin özünü değiştirmeyecek. 8 yıllık kesintisiz eğitim yerine gelecek sisteme göre, ilk kademeyi bitirip, 4. sınıfı tamamlayan öğrenciler ikinci kademede meslek eğitimine geçebilecek ve imam hatipler ile meslek liselerinin orta kısımlarına devam edebilecek.

Değişikliğin yapılması halinde, engelli öğrenciler için evde eğitim sistemini getiren açık öğretim ise 4. sınıf yerine 8. sınıftan sonra başlayacak. MEB’in 71 ilde zorunlu uyguladığı okul öncesi eğitimin önergeyle teklife dahil edilmesi de gündeme gelebilecek. Tekliften, BDDK ve TMSF başkanlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin maddeler çıkarılacak. Bu madde, yeni teklifle düzenlenecek.