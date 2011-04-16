Açıköğretim sınavında kopya skandalı!

T24 - Güneydoğu’da, 15 Ocak’ta yapılan Açıköğretim Meslek Lisesi sınavlarında çekilen kopya, kameralarca tespit edildi. Star Haber Merkezi’ne ulaşan görüntülerde, görevi kopya çekmeyi engellemek olan sınav görevlisi doğru cevapları okuyor, öğrenciler de yazıyor.



Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sorularında şifreleme olduğuna dair tartışmalar devam ederken, Güneydoğu’da 15 Ocak 2011’de yapılan Açıköğretim Meslek Lisesi sınavlarında kopya çekildiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Star Haber Merkezi’ne ulaşan görüntülerde Açıköğretim Meslek Lisesi sınavlarında öğrencilere kopya veren sınav görevlisi öğretmenlerin görüntüleri yer alıyor.







Cevap şıklarını okudu



Görüntülerde öğretmenin doğru cevapların bulunduğu şıkları öğrencilere tek tek okuduğu görülüyor. Öğretmen sınıf sınıf dolaşarak diğer öğrencilere de cevap şıklarını okuyor. Öğrenciler de doğru şıkları tek tek işaretliyor. Asıl görevi sınavda kopya çekilmesini engellemek olan görevli, öğrencilerin şıkları işaretlerken yanlış yapmamaları için şıkları kodlayarak okuyor. Hallerinden son derece memnun oldukları gözlenen öğrenciler görevliye “Hocam” diye hitap ediyor. Bazı öğrencilerin şıkları kaçırdıkları için “hocaya” tekrar okutturdukları da görülüyor. Öğrencilere “Yazamayan, anlamayan var mı?” diye tekrar tekrar soran görevli arada öğrencileri uyararak, “Çabuk yazın, diğer arkadaşlara da gideceğim” diyor.





'Müfettişler gitsin, sonra...'



Görüntülerde yer alan başka bir sınıfta ise bir başka görevli doğru şıkları, biraz daha temkinli bir şekilde, kısık bir sesle okuyor. Sınav anında okulda müfettişler olduğu için müfettişlere yakalanmaktan korkan görevlinin öğrencilere “müfettişler gitsin sonra” dediği de duyuluyor. Öğrenciler bir taraftan görevliden aldıkları doğru cevapları işaretlerken, bir taraftan da gülüyor.

Görüntülerle birlikte gönderilen ihbar mektubunda bu kopya sisteminin yıllardan beri devam ettiği, bundan faydalanmak isteyen Batı illerindeki öğrencilerin ikametlerini buradaki akrabalarının yanına alarak sınavlara burada girdikleri iddia ediliyor.