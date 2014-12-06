Açıköğretim sınavında bir profesör

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan AKP Konya Milletvekili Prof. Dr. Cem Zorlu, ''Şu an icra ettiğim meslek hukuk bilgisi gerektiriyor. Bundan dolayı tekrar okumaya karar verdim. Bu yıl adalet bölümüne başladım, dikey geçişle hukuk fakültesini bitirmeyi planlıyorum'' dedi.

Atilla Atmaca’nın DHA’da yer alan haberine göre, Açıköğretim Fakültesi ara sınavlarının ilk oturumu bugün başladı. Konya'nın Ereğli İlçesi'nde sınava giren yaklaşık bin 600 öğrenciden biri ise Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Cem Zorlu oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava giren Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra öğretim üyesi oldu. 2007 yılında profesörlük unvanını alan 51 yaşındaki Prof. Dr. Zorlu'nun girişimleri sonucu Açıköğretim Fakültesi sınavları bu yıldan itibaren Ereğli İlçesi'nde de yapılmaya başlandı. Bu yıl Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazanan Prof. Dr. Zorlu, bu yıl yapılan ara sınavların ilk oturumuna katıldı.



Öğrenmenin yaşının olmayacağını belirten Prof. Dr. Cem Zorlu, şunları söyledi:



''Sınavda öğrenci olarak bulunuyorum. Güzel bir tesadüf. Ereğli'de sınavın olduğu ilk oturumda ben de sınava giriyorum. Öğrenmenin yaşı yok, beşikten mezara kadar. 50 yaşından sonra hukuk fakültesini okumaya karar verdim. Adalet Meslek Yüksekokulu açık öğretimine başladım. Nasip olursa dikey geçişle hukuk fakültesi okuyacağım. Herkesin yaşı ne olursa olsun sağlığı yerinde olduktan sonra okumaya davet ediyorum.



Şu an icra ettiğim meslek hukuk bilgisi gerektiriyor. Bundan dolayı tekrar okumaya karar verdim."



Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ilçeye ekonomik olarak da katkısı olacağını belirten Zorlu, ''Yaklaşık bin 600 öğrenci sınava girecek. Öğrencilerin yapacağı yeme-içme gibi harcamalar ile görev alacak yaklaşık 600 personelin aldığı ücretler sayesinde her sınav döneminde ilçemize yaklaşık 500 bin lira ekonomik bir katkı sağlanmış olacak. Yılda 4 defa olduğu içinde de yaklaşık 2 milyon lira bir katma değer sağlanacak'' diye konuştu.