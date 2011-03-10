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Yaşam

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE İNGİLİZCE FIRSATI  ESKİŞEHİR (A.A)

10 Mart 2011 19:29

-AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE İNGİLİZCE FIRSATI  ESKİŞEHİR (A.A) - 10.03.2011 - Cambridge Üniversitesi yayınlarından seçilen ders materyalleriyle, Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitimle İngilizce öğrenmeleri sağlanacak. Anadolu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol törenine, Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, Cambridge Üniversitesi Yayınevi Global Satış ve Pazarlama Genel Direktörü David Harrison, Cambridge Üniversitesi Yayınevi Türkiye Satış Müdürü John Moorcroft, rektör yardımcıları ile birim yöneticileri katıldı. Prof. Dr. Aydın, törende yaptığı konuşmada, Cambridge Üniversitesi ile böyle bir anlaşma yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, gelecekteki ortak projeler için bunun bir başlangıç olduğunu kaydetti. Üniversitenin açıköğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür de öğrencilerinin dil yeteneği kazanmalarının Cambridge Üniversitesi ile yapılacak ortak proje kapsamında kolaylaşacağını ifade etti. Cambridge Üniversite yayınlarından seçilen İngilizce ders materyalleriyle, Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle açıköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitimle İngilizce öğrenmelerinin sağlanması amaçlanan protokolle, ders materyalleri, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nda belirlenen A1, A2 ve B1 olmak üzere üç ayrı seviyeden oluşacak.

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