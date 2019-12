Açıköğretim Lisesi'nden 2,5 yılda mezuniyet

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile 17 yaşını dolduranların 4 yıl yerine 2.5 yılda açıköğretim liselerinden mezun olmasına olanak tanındı.



Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik ile bir yıl içerisinde öğrencilerin üç dönemlik ders alabilmesine olanak tanındı. Yapılan değişiklik ile 8 dönemden oluşan açıköğretim liselerinde 17 yaşını doldurmayan öğrenciler bir öğretim yılı içinde en fazla iki dönem, 17 yaşını dolduran öğrenciler ise üç dönemi birden okuyabilecekler. On yedi yaşını bitirmeden önce bir öğretim yılında iki dönem sınavlara katılan öğrenciler, on yedi yaşını bitirdikten sonra bir öğretim yılında üç dönemlik sınav hakkından da yararlanmaya başlayacaklar.



Mezun olmak için dönemlere göre haftalık ders çizelgesinde belirtilen mezuniyet için yeterli krediyi alanlar mezun olabilecekler. Ortaöğretim kurumlarının ya da bunlara denk yurt dışındaki öğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılarak tasdikname veya öğrenim belgesi ile liseye kayıt yaptıranların, tasdikname veya öğrenim belgesinin düzenlenme tarihinden önce öğrenim gördükleri her öğretim yıl, iki dönem olarak değerlendirilecek. Öğrencilik süresi on iki dönemi aşanlar, öğrenim görme hakkını kullanmaya devam edebilecekler ancak, öğrencilik haklarından yararlanamayacaklar.



Daha önce lise müdürlükleri tarafından yapılan açıköğretim liseleri sınavlarının merkezi sistemle yapılmasına yönelik değişiklik de; söz konusu yönetmelik değişikliği ile hayata geçti.