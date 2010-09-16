-AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI 20 EYLÜLDE BAŞLIYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 16.09.2010 - Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine 2010 ÖSYS sonucunda yerleştirilen adayların kayıt işlemleri 20 Eylülde başlayacak ve 15 Ekim günü mesai bitiminde sona erecek. AÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonucunda açıköğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelere yerleştirilip yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin 20 Eylül tarihinde başlayacak kayıt işlemleri, 15 Ekim günü mesai bitiminde sona erecek. Adayların 2010-2011 öğretim yılına ilişkin internet başvuru işlemlerini http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresinden yaptıktan sonra, 2010-2011 Öğretim Yılı İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu'nda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak Açıköğretim Fakültesi bürolarına 20 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında bizzat başvurmaları gerekiyor. Belirtilen tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylar ise 13, 14 ve 15 Ekim günlerinde mazeretlerini kanıtlayan resmi bir belge ile kayıtlarını yaptırabilecek. 15 Ekim'den sonra ise her ne sebeple olursa olsun adayların hiçbir mazereti kabul edilmeyecek ve kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacak.