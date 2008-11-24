Açıköğretim başvuruları 1-3 Aralık'ta

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin kontenjan sınırlaması olmayan lisans ve ön lisans programlarına, ek yerleştirme için başvurular 1-3 Aralık 2008 tarihleri arasında yapılacak.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin kontenjan sınırlaması olmayan lisans ve ön lisans programlarına 2. ek yerleştirme için başvuru alınacak. Adayların 2. ek yerleştirmede tercih yapabilmeleri için 2008-ÖSS'de ÖSS SÖZ-1, ÖSS SAY-1, ÖSS EA-1 ve ÖSS-DİL puan türlerinin herhangi birinden en az 145 puan almış veya sınavsız geçiş hakkı olması gerekiyor.



Ek yerleştirmede, daha önce gerçekleştirilen merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olan adaylar ile bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş ancak kesin kayıt yaptırmamış adaylar tercihte bulunabilecekler.

Sadece sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar, kılavuzdaki Tablo-3A'da sınavsız geçiş koşullarını sağladıkları Açıköğretim ön lisans programlarından tercih yapabilecekler.

Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresli internet sitesinden 1-3 Aralık 2008 tarihleri arasında yapılabilecek