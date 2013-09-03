Enflasyon rakamlarında en yüksek artış alkol ve tütünde gerçekleşti

TÜİK'ten yapılan açıklaya göre aylık bazda TÜFE -0,10, ÜFE, 0,04 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda ise TÜFE 8,17, ÜFE ise 6,38 olarak açıklandı.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,10 düştü

TÜFE’de 2013 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,10 düştü. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,42 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti

Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde %1,19, lokanta ve otellerde %0,76, ulaştırmada %0,70, eğlence ve kültürde %0,44 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,62 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,77, haberleşmede %0,07, ev eşyasında %0,01 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en yüksek artış %16,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler (%10,25), lokanta ve oteller (%9,13), ulaştırma (%8,80), konut (%7,50) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.