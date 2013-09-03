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Ekonomi

Enflasyon rakamlarında en yüksek artış alkol ve tütünde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre en yüksek artışın alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmesi dikkat çekti

03 Eylül 2013 13:13

TÜİK'ten yapılan açıklaya göre aylık bazda TÜFE -0,10, ÜFE, 0,04 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda ise TÜFE 8,17, ÜFE ise 6,38 olarak açıklandı.

 

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,10 düştü

 

TÜFE’de 2013 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,10 düştü. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,42 artış gerçekleşti.

 

Aylık en yüksek artış %1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti

 

Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde %1,19, lokanta ve otellerde %0,76, ulaştırmada %0,70, eğlence ve kültürde %0,44 artış gerçekleşti.

 

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,62 ile giyim ve ayakkabı oldu

 

Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,77, haberleşmede %0,07, ev eşyasında %0,01 düşüş gerçekleşti.

 

Yıllık en yüksek artış %16,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

 

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler (%10,25), lokanta ve oteller (%9,13), ulaştırma (%8,80), konut (%7,50) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

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