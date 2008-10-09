Açıklamalara inanmak çok zor!

'İnancım kalmadı, askere gitmeyeceğim'

Saldırı 16 gün önceden biliniyordu iddiası

17 askerin şehit olduğu, 23 askerin de yaralandığı Aktütün Jandarma Karakolu’na 3 Ekim Cuma günü öğleden sonra düzenlenen PKK saldırısı sırasında ve sonrasında golf oynadığı için eleştirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu’nu Genelkurmay bir açıklama yaparak savundu. Ancak ‘inanılır gibi’ olmayan açıklamada, orgeneral Babaoğlu’nun Aktütün Karakolu’na cuma günü öğle saatlerinde yapılan saldırıdan 4 Ekim Cumartesi akşamı haberdar olduğu ileri sürüldü. Oysa 3 Ekim akşamı çatışma bölgesindeki PKK’lılar, 4 Ekim günü de kaçış yolundaki Kuzey Irak toprakları Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı jetler tarafından bombalanıyordu.4 Ekim Cumartesi sabahı saat 09.00’da Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak’ın basın toplantısı ve Genelkurmay sitesine konulan basın açıklamasıyla çatışmayı, şehit ve yaralı sayısını Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurmuştu. Bütün televizyon kanalları, canlı yayınlarla Türkiye’yi sarsan saldırıyı duyurdu. Dünyanın dört bir yanından tepkiler yükseldi.Orgeneral Babaoğlu, Aktütün saldırısı sonrasında bayram tatili için Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’dan izin alarak gittiği Antalya’nın Serik ilçesinde, golf oynayarak yaşananlara ilgisiz kalmakla eleştirilmişti. Bunun üzerine bazı gazete ve televizyonlara açıklamalarda bulunan orgeneral Babaoğlu eleştirilere tepki gösterirken açıklamalarda bulundu.3 Ekim Cuma ve 4 Ekim Cumartesi günlerinde Antalya’da olduğunu ve komutanının izni ile Karpuzkaldıran’daki askeri kampa gittiğini kaydeden orgeneral Babaoğlu, golf oynamayı sevdiğini, cuma günü sabahtan öğlene kadar arkadaşlarıyla birlikte Sirene Golf Kulübü’ne giderek bir turnuvaya katıldığını doğruladı. Babaoğlu, 4 Ekim'de de sabah erken saatlerde yine golf oynamak için aynı kulübe gittiğini ancak bu sırada saldırıdan haberdar olmadığını kaydetti.Cumartesi akşam saatlerinde Ankara’ya dönen orgeneral Babaoğlu, hakkındaki eleştirilerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ve Hava Kuvvetleri’ni yıpratma amaçlı olduğunu savunurken, “Ne yapsaydım? Bu eleştirilerde bulunanları mutlu etmek için o gün Aktütün’e mi gitseydim?” sözleriyle de tepkisini dile getirdi.Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise şöyle denildi:“Son günlerde Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Aydoğan Babaoğlu ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında haberler yer almaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanımızın Antalya’da bulunduğu sırada, 4 Ekim 2008 Cumartesi günü akşam saatlerine kadar olan sürede, Bayraktepe bölgesinde meydana gelen çatışma sonucunda verilen şehitler hakkında bir bilgisi olmamıştır. Gerçeğin böyle olmasına rağmen konunun teyit edilmeden Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratma amaçlı olarak kullanılması üzücü ve düşündürücüdür.” Genelkurmay’ın açıklamasına göre AB,?ABD ve NATO saldırıya tepki açıklamaları yaparken Babaoğlu’nun Aktütün baskınından haberi yoktu.Genelkurmay’ın açıklamalarından Babaoğlu’nun şehitlerden 4 Ekim Cumartesi akşam saatlerinde haberdar olduğu anlaşılıyor. Oysa Genelkurmay Başkanlığı, saldırıya ve şehitlere ilişkin açıklamasını 4 Ekim Cumartesi günü saat 09.00’da basın yayın kuruluşlarının savunma muhabirlerini Karargâh’a çağırarak açıklamıştı.Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın 5 Ekim Pazar sabahı düzenlediği brifingte, çatışmaların yaşandığı 3 Ekim Cuma günü akşam satlerinde çatışmaya 2 adet F-16 savaş uçağının da müdahale ettiğini söylemişti. Türk savaş uçaklarının Irak’ın Kuzeyi’ndeki Avaşin-Basyan bölgesine kaçan PKK’lı gruba yönelik hava harekâtı 4 Ekim Cumartesi günü de sürdürmüştü.