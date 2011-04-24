-AÇIKLAMA ÖNCESİ WASHINGTON HAREKETLENDİ WASHINGTON (A.A) - 23.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Ermenilerin 1915 olaylarının yıl dönümü kabul ettiği 24 Nisan'da yapacağı açıklama öncesinde hem ABD'deki Türk kuruluşları, hem de Ermeni lobisi hareketliliğini yoğunlaştırdı. Ülkedeki Türk ve Azeri kuruluşları, Başkan Obama'yı açıklamasında ''soykırım'' ifadesini kullanmamaya çağıran bir mektup kampanyası yürütüyor. Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk Amerikan kuruluşlarının, Obama'yı 24 Nisan açıklamasında ''soykırım'' sözcüğünü kullanmamaya çağıran büyük bir kampanya başlattığı belirtildi. Açıklamada, Türk Amerikan toplumu ve Türkiye'nin dostlarından Obama ve Kongre üyelerine bu yönde çağrıları içeren mektuplar göndermeleri istendi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde de bir grup Türk, 24 Nisan dolayısıyla yarın Büyükelçilik önünde protesto gösterisi düzenlemesi beklenen Ermenilerin büyükelçilik önündeki kaldırımı kullanmasını önlemek için kamp kurdu. 1915 olaylarına dair Ermeni iddiaları aleyhine pankartlar açan Türkler, Büyükelçiliğin önündeki kaldırımı Ermenilere bırakmayacaklarını söylediler. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, dün yaptığı açıklamada, ''(Ermeni diasporasının) Özellikle önümüzdeki bir iki gün içerisinde, malum iddiaları gündeme getirmeye gayret edeceklerini düşünüyorum. Özellikle Başkan Obama'nın açıklamasını, her yıl olduğu gibi mümkün olduğu ölçüde istismara çalışacaklardır. Ama biz Başkan Obama'nın, açıklamasında sağduyulu davranacağına inanmaktayız'' ifadelerini kullanmıştı. ABD'deki radikal Ermeni kuruluşu Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) ise yaptığı açıklamada, 1915 olaylarının ''soykırım'' olarak tanınması taleplerini yinelerken, Ermeni lobisinin önde gelen isimlerinden Demokrat Parti New Jersey milletvekili Frank Pallone ile Cumhuriyetçi Parti California milletvekili Ed Royce, Obama'ya mektup göndererek 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarını tanıması çağrısında bulundular. Magazin dünyasının ünlü ismi Ermeni asıllı Kim Kardashian da twitter üzerinden bu çağrılara destek veren bir mesaj yayımladı.