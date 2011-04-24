T24 LogoT24 Logo
Dünya

AÇIKLAMA ÖNCESİ WASHINGTON HAREKETLENDİ WASHINGTON (A.A)

24 Nisan 2011 02:25

-AÇIKLAMA ÖNCESİ WASHINGTON HAREKETLENDİ WASHINGTON (A.A) - 23.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Ermenilerin 1915 olaylarının yıl dönümü kabul ettiği 24 Nisan'da yapacağı açıklama öncesinde hem ABD'deki Türk kuruluşları, hem de Ermeni lobisi hareketliliğini yoğunlaştırdı. Ülkedeki Türk ve Azeri kuruluşları, Başkan Obama'yı açıklamasında ''soykırım'' ifadesini kullanmamaya çağıran bir mektup kampanyası yürütüyor. Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk Amerikan kuruluşlarının, Obama'yı 24 Nisan açıklamasında ''soykırım'' sözcüğünü kullanmamaya çağıran büyük bir kampanya başlattığı belirtildi. Açıklamada, Türk Amerikan toplumu ve Türkiye'nin dostlarından Obama ve Kongre üyelerine bu yönde çağrıları içeren mektuplar göndermeleri istendi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde de bir grup Türk, 24 Nisan dolayısıyla yarın Büyükelçilik önünde protesto gösterisi düzenlemesi beklenen Ermenilerin büyükelçilik önündeki kaldırımı kullanmasını önlemek için kamp kurdu. 1915 olaylarına dair Ermeni iddiaları aleyhine pankartlar açan Türkler, Büyükelçiliğin önündeki kaldırımı Ermenilere bırakmayacaklarını söylediler.  Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, dün yaptığı açıklamada, ''(Ermeni diasporasının) Özellikle önümüzdeki bir iki gün içerisinde, malum iddiaları gündeme getirmeye gayret edeceklerini düşünüyorum. Özellikle Başkan Obama'nın açıklamasını, her yıl olduğu gibi mümkün olduğu ölçüde istismara çalışacaklardır. Ama biz Başkan Obama'nın, açıklamasında sağduyulu davranacağına inanmaktayız'' ifadelerini kullanmıştı. ABD'deki radikal Ermeni kuruluşu Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) ise yaptığı açıklamada, 1915 olaylarının ''soykırım'' olarak tanınması taleplerini yinelerken, Ermeni lobisinin önde gelen isimlerinden Demokrat Parti New Jersey milletvekili Frank Pallone ile Cumhuriyetçi Parti California milletvekili Ed Royce, Obama'ya mektup göndererek 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarını tanıması çağrısında bulundular.  Magazin dünyasının ünlü ismi Ermeni asıllı Kim Kardashian da twitter üzerinden bu çağrılara destek veren bir mesaj yayımladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24