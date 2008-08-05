Açıkhava’da müzikal geceler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Geleneksel Yaz Oyunları etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda "Keşanlı Ali Destanı", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" ve "Lüküs Hayat" adlı müzikalleri sahneleyecek.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Geleneksel Yaz Oyunları etkinlikleri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirilecek.



Tiyatroseverler, Açıkhava Tiyatrosunda 22 Ağustos cuma günü "Keşanlı Ali Destanı", 24 Ağustos pazar günü "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" ve 26 Ağustos Salı günü "Lüküs Hayat" adlı oyunları seyredebilecek.



"Lüküs Hayat" opereti, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Suna Pekuysal anısına sahnelenecek.



"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunu 2007-2008 sezonunda 55 seansta 26 bin 849, "Keşanlı Ali Destanı"nı 14 seansta 6 bin 574, "Lüküs Hayat"ı 75 seansta 31 bin 440 seyirci izledi.