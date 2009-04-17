Açıkgöz, Aziz Yıldırım'a onursal başkanlık önerdi

Fenerbahçe Kulübü'nün Mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurul toplantısı için başkan adaylığını daha önce açıklayan Kemal Açıkgöz, mevcut başkan Aziz Yıldırım'a onursal başkanlık önerdi.



Açıkgöz, AA muhabirine, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertli futbolcuların aldığı cezalarla, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı konusunda değerlendirme yaptı.



Yıldırım'ın genel kurulda yeniden aday olmaması gerektiğini savunan Açıkgöz, "Mayıs ayında yapılacak kongrede başkan Aziz Yıldırım yönetimden çekilmeli ve yeni bir yönetimle Fenerbahçe'ye taze kan verilmelidir. 11 yıl başkan olan Sayın Aziz Yıldırım'ın hizmetlerine teşekkür edip, onursal başkan olmasını öneriyorum" diye konuştu.



Derbi maçtaki olayların Türk futboluna bir leke sürdüğünü, futbolculara verilen cezaların az olduğunu savunan Kemal Açıkgöz, şunları kaydetti:



"Dünyanın sayılı derbilerinden olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde futbolcular, futbolun bir spor olduğunu, yenmek veya yenilmenin normal olduğunu unuttular. Bana göre PFDK'nın verdiği cezalar azdır. Yılda milyon dolarlar alan futbolcular para cezasına çarptırılmalıdır. Kulüp yöneticilerinin agresif tutumları futbolcuları adeta tahrik etmektedir. Kaleci Volkan Demirel'in hareketini kasıklarının ağrımasıyla bir tutmak büyük bir yanılgıdır. Fenerbahçe lig şampiyonluğundan büyük ölçüde uzaklaşmıştır. Sezon başında yapılan yanlış transferler bu durumu ortaya çıkarmıştır."

