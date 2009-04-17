T24 LogoT24 Logo
Spor

Açıkgöz, Aziz Yıldırım'a onursal başkanlık önerdi

17 Nisan 2009 16:44

Fenerbahçe Kulübü'nün Mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurul toplantısı için başkan adaylığını daha önce açıklayan Kemal Açıkgöz, mevcut başkan Aziz Yıldırım'a onursal başkanlık önerdi.

Açıkgöz, AA muhabirine, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertli futbolcuların aldığı cezalarla, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı konusunda değerlendirme yaptı.

Yıldırım'ın genel kurulda yeniden aday olmaması gerektiğini savunan Açıkgöz, "Mayıs ayında yapılacak kongrede başkan Aziz Yıldırım yönetimden çekilmeli ve yeni bir yönetimle Fenerbahçe'ye taze kan verilmelidir. 11 yıl başkan olan Sayın Aziz Yıldırım'ın hizmetlerine teşekkür edip, onursal başkan olmasını öneriyorum" diye konuştu.

Derbi maçtaki olayların Türk futboluna bir leke sürdüğünü, futbolculara verilen cezaların az olduğunu savunan Kemal Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Dünyanın sayılı derbilerinden olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde futbolcular, futbolun bir spor olduğunu, yenmek veya yenilmenin normal olduğunu unuttular. Bana göre PFDK'nın verdiği cezalar azdır. Yılda milyon dolarlar alan futbolcular para cezasına çarptırılmalıdır. Kulüp yöneticilerinin agresif tutumları futbolcuları adeta tahrik etmektedir. Kaleci Volkan Demirel'in hareketini kasıklarının ağrımasıyla bir tutmak büyük bir yanılgıdır. Fenerbahçe lig şampiyonluğundan büyük ölçüde uzaklaşmıştır. Sezon başında yapılan yanlış transferler bu durumu ortaya çıkarmıştır."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24