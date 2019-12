T24 - Açık Radyo'nun internet sitesi siber saldırıya uğradı. Site açıldığında "HACKED BY BRWSK007 KURDISH HACKERZ BRWSK007 WAS HERE" mesajı çıkıyor.



Açık Radyo, twitter'dan kullanıcılarına siteye ulaşabilmek için başka bir bağlantı paylaştı.

