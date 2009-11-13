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Yaşam

Açık Radyo 15 yaşında!

1995 yılında yayın hayatına başlayan, kâinatın tüm seslerine ve renklerine açık olan Açık Radyo, bugün 15. yaşını kutluyor.

13 Kasım 2009 02:00

1995 yılında yayın hayatına başlayan, kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık olan Açık Radyo, 13 Kasım Cuma günü 15. yaşını kutluyor.

94.9 frekansından İstanbul ve çevresine yayın yapan, internet üzerinden ise tüm dünyaya ulaşan Açık Radyo yeni yaşını, sabah 9’da başlayıp akşam saat 20’ye kadar devam edecek 15. yıl özel yayınıyla kutlayacak.

Türkiye’de yayın yapan özel radyolar içinde haberleri, müzik ve programları ile farklı bir yere sahip olan Açık Radyo’nun özel yayınında birbirinden keyifli konular işlenecek:

15. yaşını, uğursuz sayılan ayın 13’üne denk gelen 13 Kasım Cuma günü kutlayacak Açık Radyo’nun özel yayınında, “13 Cuma”, cadılar, uğursuzluklar gibi inanışlara yer verilecek.  Dünyanın ve Açık Radyo’nun 15 yıllık serüveninde müzikle ve sohbetle bir yolculuk yapılacak, henüz keşfedilmemiş DJ’lere şans verilerek program yaptırılacak.

Bugüne kadar yaşları 9 ile 75 arasında değişen 954 kişi Açık Radyo’da 845 program yaptı ve yaklaşık 14 bin konuk ağırlandı.  Bugünse her hafta 203 programcının, 147 ayrı program yaptığı radyo, yayın süresi içinde 42 ödüle layık görüldü.

Açık Radyo; dünyanın gidişatı konusunda bilgi ve duygu paylaşımında bulunmaya,  tartışma, etkileşme ve geleceğe ilişkin örgütlenmeye yönelik bir “forum” olmaya ve başka bir dünyanın mümkün ve zorunlu olduğunu gösterme yolundaki çabasını sürdürmeye devam edecek.

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