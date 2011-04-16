-AÇIK ÖĞRETİM'DE KOPYA İDDİALARI İNCELENECEK ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, ''Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Sınavı'nda kopya çekildiği iddialarına'' ilişkin inceleme ve soruşturma açılması için çalışma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün bazı basın yayın kuruluşlarında, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Sınavı'na ilişkin çeşitli haberler yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada bakanlığa bağlı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün, yılda 15 milyonun üzerinde adayın/öğrencinin katıldığı ortalama 120 sınav uygulaması gerçekleştirdiği vurgulandı. Tüm sınav uygulamalarında Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerince Merkez Sınav Kurulu, Merkez Sınav Yürütme Komisyonu, Bölge Sınav Yürütme Komisyonu, Bina Sınav Komisyonu oluşturulduğu belirtildi. Salon görevlisi olarak da her salon için 2 öğretmen görevlendirildiği ifade edilerek, sınav anında bu komisyonlara ilave olarak Bakanlık temsilcileri ile il temsilcilerinin de denetime katıldığı belirtildi. Ayrıca sınav öncesi, sınav sonrası ve sınav esnasında emniyet güçlerinin de her türlü güvenlik önlemini aldığına işaret edilerek, değerlendirme aşamasında da sınava katılan tüm adayların verdikleri cevaplar üzerinde ikili ve toplu kopya taramaları yapıldığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, kopyaya karışan öğrenciler ve bu öğrencilerin bulunduğu salonlarda görev yapan görevlilerin tespit edildiği ve haklarında cezai işlem uygulandığı belirtilerek, böylece sınavların tüm aşamalarının Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kurallarına uyularak titizlikle sonuçlandırıldığı vurgulandı. Bazı yayın kuruluşlarına konu olan Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Sınavları'nın 15-16 Ocak 2011 tarihlerinde 4 oturum halinde gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Salon görevlisi olarak yaklaşık 225 bin öğretmenin görevlendirildiği bu sınavlara toplam 2 milyon 243 bin 200 öğrenci girmiş olup değerlendirme çalışmaları büyük bir hassasiyetle sonuçlandırılmıştır. Sınavdan sonra yapılan kopya taramaları sonucu ikili/toplu kopya çektiği tespit edilen öğrenciler ile bu öğrencilerin sınava girdiği salonlarda görev yapan öğretmenler belirlenerek cezai işlem uygulanmıştır. Yine elektronik iletişim araçları ile kopya çektiği tespit edilen adaylar ile yerine başka birinin sınava girdiği belirlenen adaylarda tespit edilerek gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Sınavda salon görevlisi olarak görev yapan 225 bin salon görevlisi içerisinde habere konu olan bir öğretmenin 630 bin öğretmenden oluşan eğitim camiasını temsil etmesi düşünülemez. Bununla beraber söz konusu haberlerle ilgili inceleme ve soruşturma açılması için çalışmalar derhal başlatılmıştır.''