Açık öğretim öğrencilerine müjdeli haber

T24- Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) başarılı olan öğrencilerin, örgün bölümlere yatay geçiş yapabileceklerini açıkladı.

Prof. Dr. Davut Aydın, Rektörlük görevine başlaması nedeniyle Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Rektör yardımcıları Prof. Dr. Meryem A. Kozak, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Nüvit Oktay ile Prof. Dr. Naci Gündoğan da katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Açık Öğretim sisteminde devrim niteliğinde köklü değişiklikler yapacaklarını söyledi. AÖF’te başarılı olan öğrencilerin örgün bölümlere yatay geçiş yapabileceğini kaydeden Rektör Aydın, şöyle konuştu:

“Açık Öğretim Fakültesi’nde 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 1 milyon 300 bin kayıt yenilendi. Açık Öğretim için çok değişik projelerimiz var. Türkiye’nin, özel ve kamu sektörünün istekleri, teknolojik değişiklikleri ve dünyadaki modelleri de dikkate alarak, açık öğretimi yeniden yapılandırma sürecine sokuyoruz. Bu yeni süreçte teknoloji ve internet kullanımını olabildiğince artıracağız. Programlarımızı güncelleştirip, gözden geçireceğiz. Daha odaklı bir eğitime yöneleceğiz. Bunları yaparken de kapsamlı bir değişikliğe ihtiyaç var".



"Bu sistem içerisinde öncelikle değerlendirme ve sınav sistemini değiştireceğiz. Kanun değişiklikleri ile ilgili olarak YÖK ve parlamento ile görüşmelerimiz olacak. Dünyadaki diğer açık öğretim normlarını yakalamak istiyoruz.”

Açık Öğretim öğrencisine burs imkânı

Bugüne kadar Örgün eğitimden açık öğretime geçiş imkanı olmasına rağmen açık öğretimden örgün eğitime geçiş olmadığını belirten Prof. Dr. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yatay geçiş yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Şimdi açık öğretim öğrencisi başarı kriterlerini tutturuyorsa örgün eğitime yatay geçiş yapabilecek. Bu devrim niteliğinde bir uygulamadır. Bu, Açık Öğretim öğrencisinin önünü açma uygulamasıdır. ‘Sen üniversiteye açıktan girdin açıktan çıkacaksın’ uygulaması artık kalkıyor. Çünkü bu sistem içerisinde son derece başarılı öğrenciler var. Ayrıca, Açık Öğretimdeki öğrenciye örgün eğitimde olduğu gibi burs imkanı da sağlayacağız.”

Devlete 500 milyon lira aktarıldı

Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, bir gazetecinin Anadolu Üniversitesi’nin kasasında bulunan 500 milyon TL’nin devlet tarafından alındığını hatırlatması üzerine şunları söyledi:

“Bize hep şöyle denildi ‘Diğer üniversiteler iş yapacak para yok. Sizde para var ama performansınız düşük.’ Bu süreç sonunda devlete 500 milyon lira aktarıldı. Bunun 250 milyon lirası Maliye Bakanlığı’na, 250 milyon lirası da yeni kurulacak olan üniversitelere verildi".



"Maliye Bakanlığı ‘Say 2000’ denen sistem sayesinde sabah 09.00’da bilgisayarını açtığı zaman kimin elinde para varsa görüyor. Bunun sonucunda bir gün ‘Ya bu parayı kullan ya da ver’ derler. Para ne yazık ki gitti. Bundan sonra bize yeni talepler gelebilir. Biz bundan sonra para vermek istemiyoruz. Aslında bu para 750 milyon liradır".



"Maliyeye verilecek olan para 500 milyondu sonradan 250 milyon lirasını bize geri verdiler. Artık geriye değil önümüze bakıyoruz. Tekrar bizden para istememeleri için yeni projelerin hazırlıklarına başladık. Biz bir daha para veren yönetim olmak istemiyoruz. Biz kaynaklarımızı ülkenin yararına kullanmak istiyoruz.”

