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Yaşam

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI BAŞLIYOR BURSA (A.A)

15 Ağustos 2010 16:23

-AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI BAŞLIYOR BURSA (A.A) - 15.08.2010 - Açık öğretim lisesi kayıtları yarın başlayacak. Bursa Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, yaptığı yazılı açıklamada,şunları kaydetti: ''Açık öğretim lisesine kayıtlar 16 Ağustosta başlayacak. Kayıt yaptırmak isteyenler 16 Ağustos ile 17 Eylül arasında halk eğitim merkezlerine başvurabilecek. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptıramayanlar ise 20 ile 24 Eylül arasında mazeretlerini beyan etmek suretiyle kayıt yaptırabilecek.'' Açıklamaya göre, adaylardan müracaat sırasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ilköğretim okulu diplomasının aslı (ortaöğretimden ayrıldıysa tasdikname), son 6 ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ve kayıt ücretini yatırdığına dair banka dekontu isteniyor. Açık öğretim lisesiyle ilgili tüm bilgiler ''http://aol.meb.gov.tr'' adresli internet sitesinden alınabiliyor. 2010-2011 eğitim yılındaki sınav takvimine göre, açık öğretim lisesinin 1. dönem sınavları 15-16 Ocak 2011, 2. dönem sınavları 7-8 Mayıs 2011, 3. dönem sınavları 23-24 Temmuz 2011'de yapılacak.

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